Marele trofeu pentru piesa „Trei jobene”, prezentată de trupa constănțeană AICI

În week-endul trecut, în capitală a avut loc a șasea ediție a Festivalului de Teatru al Adolescenților Victory of Art București, care se adresează elevilor de liceu și are ca scop încurajarea adolescenților spre bucuria de a experimenta teatrul și de a face parte dintr-un mediu alături de alți tineri cu pasiuni comuneSeria de spectacole din ediția de anul acesta a festivalului s-a încheiat cu spectacolul „Trei jobene”, prezentat de trupa constănțeană AICI, înființată de Tiberiu Roşu, actor de 24 de ani și care îşi doreşte ca teatrele să aibă mulţi actori din noua generaţie. Tocmai de aceea a înființat trupa de teatru AICI, care îi ajută pe adolescenţii pasionaţi de actorie să se afirme.Iată cum am găsit descrisă piesa „Trei jobene”, prezentată în festival: Câte fete din zilele noastre se pregătesc în liceu pentru a deveni balerine sau se visează pe marile scene ele operelor din lume? Însă câte vise sunt spulberate datorită sărăciei, neajunsurilor sau problemelor din familie? Câte dintre aceste fete ajung să părăsească țara și să lucreze în cluburi de noapte, acolo unde nu își imaginau vreodată. Și cu ce preț? Viața e suspendată și singurul rol al timpului e „să treacă”.Dincolo de acestea, în plan central se află Dionisio, un tânăr obișnuit, cu o viață cenușie, convențională și prozaică, în care se va scufundă definitiv prin căsătoria cu Margarita. Își va petrece ultima noapte de celibatar într-un hotel dintr-un mic oraș. Aici, el întâlnește o actriță de care se îndrăgostește. Paula îl introduce într-o lume a poeziei, a bucuriei și a neprevăzutului, în care fantezia și realitatea se îngemănează, determinându-l pe Dionisio să pună sub semnul întrebării valorile consacrate ale existenței sale provinciale, lipsită de umor și imaginație”.Pentru interpretarea acestui spectacol-frântură de viață trupa AICI a fost răsplătită cu marele Trofeu în cadrul Festivalului de Teatru al Adolescenților Victory of Art București.Coordonatorul trupei – Tiberiu Roșu, a ținut să-i felicite public pe tinerii săi discipoli: „Felicitări, Mario Monțescu, pentru cel mai bun actor în rol principal, Cristina Danciulescu pentru cea mai bună actriță în rol principal, Maria Tapusa pentru cea mai bună actriță în rol secundar și Trofeul pentru cel mai bun one man /woman show, Iasmin Nyi locul 2 pentru cea mai bună actriță în rol secundar, Calu Andrei locul 2 pentru cel mai bun actor în rol secundar, Robert Bileca locul 1 pentru cel mai bun actor în rol secundar, Cezara Cristache locul 2 pentru cel mai bun one/woman show.Mulțumim Julieta Georoiu și Trupa Victory of Art – București”.Urmează în acest week-end preselecțiile Aici cu oameni noi și forțe proaspete, viitori membri ai Trupei AICI.