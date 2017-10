Marele premiu la Festivalul internaţional de teatru în limba engleză

Marele premiu la Festivalul internațional de teatru în limba engleză

Luni, 5 mai, Trupa de teatru în limba engleză a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” a impresionat juriul și publicul din București la Festivalul internațional de teatru în limba engleză cu un fragment din piesa „Pericle”, a lui William Shakespeare. Festivalul a fost organizat de Bucharest Association of Teachers of English și Primăria București. Eleva Adela Bengescu a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, iar Tania Perceli pentru cea mai bună primă apariție. Juriul a fost compus din: Maia Morgenstern, George Mihăiță, un reprezentant shakespearolog de la Londra, un regizor de la teatrul Globe din Londra, precum și reprezentanți ai Primăriei București și ai Consiliului Britanic. Toți cei 14 componenți ai trupei (din clasele a VI-a, a IX-a și a X-a) au primit diplome și premii în cărți și reviste, iar cele două mari câștigătoare și premii în bani, câte 50 lei fiecare. Trupa a fost coordonată de către prof. limba engleză Florina Niculescu, în cadrul Clubului Briteen al C.N.M.B.