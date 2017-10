Marele Premiu al Concursului Naţional Francochanson a ajuns la Liceul „Călinescu”

Marele Premiu al Concursului Național Francochanson a ajuns la Liceul „Călinescu”

Ioana Lucia Berechet, elevă în clasa a V-a la Liceul Teoretic „George Călinescu”, a participat, la începutul lunii martie, la Buzău, la a patra ediție a Festivalului Național de Muzică Francofonă Francochanson și a obținut Marele Premiu.Competiția a fost organizată de Centrul Cultural Francofon Buzău în două secțiuni - gimnaziu și liceu -, fiind adresată elevilor iubitori de cântec în limba franceză.Membrii juriului au fost impresionați de frumusețea glasului fetei de numai 12 ani, deja premiată la alte festivaluri din țară, dar și de solidele cunoștințe de limba franceză, acumulate de la începutul anului școlar, sub îndrumarea prof. Iulia Gârbocea, la Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța.„Este cea mai mare realizare a mea, după ce, cu o săptămână în urmă, am ocupat locul doi și am primit premiul Andantino la Festivalul Mărțișorului București. Concursul a fost unul puternic, iar între locul II, locul I și trofeu nu au fost decât câteva sutimi. Emoțiile au fost foarte mari, însă marele premiu constituie o mare bucurie pentru mine“, a declarat Lucia Ioana Berechet.Evenimentul se constituie într-un preambul la manifestările ce au loc în această săptămână, dedicată Francofoniei, la nivel național.