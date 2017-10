Marea noutate a Târgului Gaudeamus 2010: EXISTĂ!

Într-un peisaj flancat din toate părțile de efectele crizei, a exista ÎNCĂ pe o piață în cădere liberă este suprema performanță. Plecând de la acest adevăr evident, Vladimir Epstein, directorul executiv al Târgului Gau-deamus, declara ieri că marea noutate a celei de-a doua ediții de la malul mării este că încă „se întâmplă!”. Astăzi, 18 august, de la ora 16, în cortul amplasat pe platoul din fața Radio Vacanța sunt așteptați să sosească primii vizitatori, programul de vizitare fiind adaptat până dumi-nică, 22 august, deopotrivă locației și sezonului, în încercarea de a oferi o alternativă plăcută la activitățile „tradiționale” pentru petrecerea serilor calde de la mare. Cei 47 de expozanți reprezintă câteva dintre cele mai importante segmente din domeniul editorial: 22 de edituri românești, 16 edituri străine reprezentate la târg de agenții de difuzare românești, patru agenții de difuzare de carte românească și străină și trei firme multimedia. La capitolul evenimente, serile vor fi patronate de „cafenelele culturale” în cadrul cărora se vor petrece discuții deschise și relaxate, dar radiodifuzate. Prima dintre acestea este programată astă-seară, de la ora 19, sub titlul „20-10, proba de lectură”, al cărei moderator va fi Elena Vlădăreanu. Invitați vor fi Bogdan Ghiu, Matei Martin, Mircea Țuglea, Mugur Grosu, întâlnirea fiind transmisă în direct pe Radio România Cultural din Studioul Radio Constanța - Radio Vacanța. „Piața de carte românească în actualul context al crizei. O analiză a fenomenului editorial în ansamblu” va constitui tema celei de-a doua cafenele literare, de joi, 19 august, de la ora 20, al cărei moderator va fi Ioan Popișteanu, directorul editurilor constănțene „Ex Ponto” și „Ovidius University Press”. De asemenea, printre celelalte numeroase repere ale ofertei care va fi prezentată vizitatorilor de anul acesta am identificat cele mai noi și de succes apariții editoriale, concursuri de cultură literară, dar și un eveniment dinamic și interactiv, fundamentat pe votul publicului în baza unui buletin completat corect la Tombola GAUDEAMUS. „Cărțile se întorc acasă” Noutatea absolută a celei de-a doua ediții a Caravanei Gaudeamus de la Mamaia o constituie proiectul „Cărțile se întorc acasă”, derulat de Radio România în colaborare cu Fundația „Noi citim”. Inițiat în luna februarie 2010 și testat cu rezultate excelente conform opiniei organizatorilor, proiectul are ca obiectiv colectarea de cărți de la persoanele fizice și editurile dispuse să doneze bibliotecilor comunale sau școlare diferite volume de cărți. La târgul de la Mamaia, cărțile „se vor întoarce acasă” în bibliotecile care nu au mai primit fonduri pentru achiziție de carte, situate în județele care intră în aria de acoperire a Radio Constanța.