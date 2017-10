Marea iubire a lui Marcel Iureş

Interviu în exclusivitate pentru "Cuget Liber"

Marea iubire a lui Marcel Iureș

Prezent, zilele trecute, la Constanța, unde a participat la premiera filmului „Tatăl Fantomă”, actorul Marcel Iureș a acordat un interviu în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, în care a vorbit despre marea lui iubire și despre „spaimele” sale. - Sunteți un actor renumit pentru activitatea la Hollywood. Unde vă simțiți, totuși, ca acasă?- Nu pot face această alegere, niciodată! Ambele locuri îmi sunt foarte dragi și foarte familiare, deci nu voi alege niciodată o variantă sau alta, ci întotdeauna pe amândouă. România este țara mea natală, locul pe care îl iubesc, iar Hollywood este locul care mă împlinește ca actor. Deci, în ambele locuri mă simt ca acasă. Trebuie ținut cont, totuși, că acasă reprezintă în inima mea, locul unde îmi pot recunoaște spaimele ca fiind ale mele. - Ce ați putea numi marea dumneavoastră iubire: teatrul sau filmul?- Nici măcar nu voi sta pe gânduri și îmbrățișez din start ideea teatrului. Teatrul a fost și va rămâne marea mea dragoste, deoarece de acolo am pornit. În fapt, ca să ajungi actor, trebuie mai întâi să treci prin teatru, și cred că acolo se îndrăgostesc actorii de scenă, de roluri, de primele cuvinte „false” răstite la un alt personaj. Deși sunt un actor aproape devotat, eu rămân totuși la convingerea că teatrul este cel care m-a marcat și m-a făcut să fiu un actor cu adevărat bun. - Despre serialul de pe HBO, „În derivă”, nu s-a mai auzit nimic. Se va mai filma? - Sigur că da, doar ce am început filmările pentru sezonul II. Serialul a fost un succes, și cu siguranță va fi și de aici înainte, ne așteptăm să avem foarte mulți „iubitori”. - Ați declarat într-o conferință de presă că nu vedeți filmele în care jucați. La acest serial v-ați uitat?- Într-adevăr, nu îmi place să privesc filmele în care joc. Apuc să mă mai uit la câteva, din pricina protocolului, adică la premiere. Cum s-a întâmplat și la Constanța, când a fost premiera filmului „Tatăl Fantomă”, am fost prezent în sală, dar mai mult pentru a răspunde la anumite nelămuriri ale spectatorilor. Despre serialul „În derivă”, pot spune că nu aș avea nici măcar timp să îl văd, dar ce-mi trebuie având în vedere că eu îl trăiesc odată, la filmări. Pe lângă asta, oricum nu-mi place să învăț de la propria-mi persoană! Mă cunosc deja! - Despre ultimul dumneavoastră rol, în „Tatăl Fantomă”, ce puteți spune? - Un rol interesant, și după cum a spus și regizorul filmului, Lucian Georgescu, „actorii sunt nevoiți să se lase avântați în hora unui scenariu prestabilit de regizor”. Cam asta reprezintă pentru mine acest rol, un „dans” pe muzica regizorului. A fost foarte interesant, iar ideea filmului m-a încântat foarte tare, acest joc între limba română și limba engleză, eu fiind o persoană străină aflată în fața propriei origini. - Cum a fost filmul primit de public, la Constanța?- Am fost foarte fericit să văd că un număr atât de mare, aproximativ 200 de persoane, au răspuns invitației noastre de a participa la premiera filmului „Tatăl Fantomă”. Publicul a fost minunat, cooperant, multe persoane curioase ne-au pus întrebări și ne-au primit cu aplauze la finalul peliculei. A fost un succes! Marcel Iureș s-a născut la 2 august 1951, în Oltenia. Și-a început cariera profesională în teatru, fiind de două ori câștigătorul premiului UNITER pentru cel mai bun actor și nominalizat de mai multe ori. Este fondatorul primului teatru independent din România, teatrul ACT, calitate în care a primit și premiul de excelență al UNITER. Marcel Iureș este singurul actor român care a făcut o carieră impresionantă la Hollywood și care a jucat alături de nume grele de peste Ocean: Nicole Kidman, George Clooney sau Bruce Willis.