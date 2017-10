Marco Mendoza, basistul trupei Whitesnake, concertează la Doors Club

Astăzi, începând cu ora 20.00, fanii muzicii rock din Constanța pot participa la un eveniment de excepție: „Marco Mendoza - Viva la Rock”. Legendarul basist al erei rock Marco Mendoza (Whitesnake, Thin Lizzy) ajunge la Doors Club Constanța!Succesul înregistrat în urma turneului sold-out, pe care l-a susținut cu trupa The Dead Daisies în Europa, l-a determinat pe artist să se reîntoarcă pe continentul european și cu proiectul său solo, spre entuziasmul iubitorilor de muzică rock și jazz!Marco Mendoza va concerta live, în formula trio, alături de Pino Liberti (tobe) și Nicola Costa (chitară).Marco Mendoza a lăsat o amprentă puternică în trupe precum Whitesnake, Thin Lizzy, Blue Murder, Blackstar Riders, alăturându-se, de asemenea, unor nume importante, precum Neal Schon, Ted Nugent, Dolores O’Riordan (The Cranberries), George Lynch (Lynch Mob).După concert, fanii sunt așteptați la un Meet And Greet cu întreaga trupă. Prețul unui bilet - 50 lei.