Maraton de filme pe plajă

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” continuă seria proiecțiilor în aer liber, pe plajă, în briza mării sub clar de lună.Proiecțiile vor avea loc în fiecare zi de miercuri și joi, pe plajele ZOOM și IAKI, conform programului de mai jos:Plaja Zoom4 august, ora 21:00 - ANALYZE THIS11 august, ora 21:00 - ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD18 august, ora 21:00 - MARȚIANUL25 august, ora 21:00 - TENET1 septembrie, ora 21:00 - MAREA MAHMUREALĂPlaja Iaki5 august, ora 21:30 – GEOSTORM12 august, ora 21:30 - THE MAN FROM U.N.C.L.E.19 august, ora 21:30 – WONDER WOMAN26 august, ora 21:30 – THE WITCHESVino şi tu în briza mării, într-o atmosferă relaxantă, dar sigură, să te bucuri de timp de calitate alături de cei dragi!Bilete sunt disponibile doar online.