Maraton de concerte pe plaja Tuzla. Începe festivalul Living Rock

Plaja Tuzla găzduieşte, weekendul acesta, un maraton de concerte rock, de dimineaţa până seara. În perioada 20 – 22 august, se va desfăşura festivalul Living Rock, unde vor usca pe scenă unele dintre cele mai iubite trupe de pe scena acestui tip de muzică.Evenimentul îşi propune să promoveze scena underground din România şi sprijinirea artiştilor din zona de rock alternativ. Vineri, concertele vor începe la ora 19, cu Melting Dice, Rockabella, Grimus, Coma, Vița de Vie. Sâmbătă, 21 august, muzica dă trezirea încă de la ora 8.00, cu Robin and the Backstabbers. Vor urma concerte de prânz, de la ora 14.00, cu Dimitri’s Bats şi Zmei3, şi concerte de seară, de la ora 20.30, cu Theodore, Jurjak, Urma, The Mono Jacks.Duminică, 22 august, concertele se reiau de la ora 14.00, cu Toulouse Lautrec, Lucia, The Kryptonite Sparks. De la ora 19.00, vor urca pe scenă cei de la Alex & The Fat Penguins, Pinholesc, byron, Alternosfera.Accesul la festival se face pe bază de bilet pentru o zi cu abonament pe trei zile, alături de certificatul de vaccinare sau test negativ COVID-19. Persoanele care nu sunt vaccinate sau nu au făcut vaccinul în timp util vor fi testate la intrarea în festival.