Mangalia, gazda Campionatului Național de Super Rally – ediția a II-a

Primăria Municipiului Mangalia, în colaborare cu Federația Română de Automobilism Sportiv și Clubul Sportiv AMC Racing, va organiza, la Mangalia, prima etapă a celei de-a doua ediții a Campionatului Național de Super Rally 2019 - Powered by Superbet - Trofeul Bergenbier. Această etapă este programată să se desfășoare, între 10-11 Mai, în Portul Turistic din Mangalia. Celelalte etape vor avea loc la Târgu Mureș, în perioada 14-15 iunie, Craiova, între 13-14 septembrie și București, între 25-26 octombrie. Toate detaliile pentru organizarea acestei manifestări sportive de excepție au fost stabilite de organizatori, în cel mai mic detaliu, astfel încât competiția să se desfășoare în parametrii propuși. Amenajarea traseului va începe vineri, 10 mai, ora 15.00, cu securizarea perimetrului zonei de concurs, prin montarea de garduri, baloți de paie și parapeți din beton.În aceeași zi, începând cu ora 20.00, în Piața Republicii din Mangalia, va avea loc prezentarea oficială a celor 40 de echipaje înscrise la start. Concursul se va desfășura, sâmbătă, 11 mai, începând cu ora 8.30, când toți piloții participanți vor pleca cu mașinile în recunoașterea traseului, urmând ca faza de calificări și întrecerea propriu-zisă să înceapă la ora 9.30, până seara la ora 20.00, când va avea loc festivitatea de premiere.Pentru ca acest eveniment sportiv să se desfășoare în cele mai bune condiții, pe lângă securizarea traseului de concurs, organizatorii au luat decizia restricționării totale a traficului rutier și pietonal, sâmbătă, 11 mai, între orele 03.:00-21.00, pe traseul competiției, delimitat de următoarele străzi: intersecția str. Portului cu str. Vânători (70 m în linie dreaptă) la linia de start/sosire, la dreapta, pe Aleea Teilor (150 m în linie dreaptă, în pantă), la stânga pe str. Oituz (în direcția Geamiei-200m cu șicane), la stânga pe str. Ștefan Cel Mare, la intersecția cu str. Oituz (aprox. 300 m cu șicane), în jos spre B-dul 1 Decembrie 1918, până la intersecția cu str. Portului la Clubul Nautic), aprox. 150 m și stânga pe str. Portului, tot înainte până la linia de start/sosire (intersecția str. Portului cu str. Vanatori), aprox. 150 m în linie dreaptă. Din aceste considerente, autoritățile locale fac apel la locuitorii orașului să înțeleagă amploarea evenimentului și să folosească rute ocolitoare de deplasare, pe perioada restricționării traficului rutier. Totodată, posesorii de autovehicule sunt rugați să elibereze traseul de mașinile parcate în zona menționată, folosind ca alternativă de parcare, spațiile amenajate în acest sens, în zona RAJA, Piața Sud, etc. Promotorul Campionatului Național de Super Rally este Mihai Leu, primul campion mondial al României la box profesionist și totodată campion național la raliuri în 2003. O mare contribuție în organizarea competiției din acest an o are și cunoscutul pilot Emil Ghinea din Mangalia. El este vicecampion al României la CNVC – 2018, clasându-se pe primele poziții ale podiumului de concurs, la competițiile de profil, din 2011 până în prezent.