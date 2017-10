„Mamaia Folclorului Românesc” - o poveste dinamică a cântului şi dansului tradiţional

„Mamaia Folclorului Românesc” - o poveste dinamică a cântului și dansului tradițional

Ultimul weekend al Festivalului Mamaia Fairytale vă oferă spectacole incendiare, după toate regulile clasice ale distracției. Evenimentul se desfășoară sub egida “Mamaia Folclorului Românesc”, iar serile vor fi însuflețite de cele mai importante nume ale momentului, alături de ansambluri vestite și multipremiate.Astfel, vineri, 1 septembrie 2017, de la ora 20.30, sunteți invitați în Piațeta Casino din Mamaia, la un spectacol extraordinar de muzică și tradiții dobrogene, susținut de Ansamblurile etniilor din Dobrogea. Îi știți, îi cunoașteți, îi aplaudați de ani buni, este momentul să îi vedeți live pentru ultima oară în această vară.Sâmbătă, în același loc și de la aceeași oră, Aneta Stan, Polina Manoilă și Viorica Flintașu, alături de ansambluri folclorice sub conducerea maestrei coregrafe Elena Dordea, vă dau întâlnire cu simbolurile și creația folclorică autentică, ridicată la rang de artă.Duminică, 3 septembrie 2017, de la ora 19.30, nu-i puteți rata pe Ștefania Rareș și Gheorghe Turda, împreună cu ansamblurile folclorice sub conducerea maestrei coregrafe Elena Dordea, care vor întreține atmosfera în cel mai spectaculos mod în ultima seară a festivalului.Întregul eveniment “Mamaia Folclorului Românesc” va beneficia de prezența și profesionalismul Baletului Fairytale, așa cum s-a întâmplat pe tot parcursul Festivalului Mamaia Fairytale.Intrarea este liberă!