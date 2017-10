Mamaia Folclorică şi-a desemnat câştigătorii

Mamaia Folclorică și-a desemnat câștigătorii

Vineri seară, pe scena Teatrului de Vară Mamaia a avut loc festivitatea de premiere a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, eveniment prezentat de Iuliana Tudor. Trofeul festivalului a ajuns la Gura Humorului, locul de proveniență al lui Alexandru Brădățan, desemnat cel mai bun interpret de folclor. La secțiunea interpretare vocală s-au aflat la egalitate Beatrice Maria Băndoiu, din județul Gorj și Virginia Claudia Irimuș, din județul Maramureș, care au obținut premiul I, fiind departajate doar de două sutimi. Premiul al doilea a fost obținut de Valentin Sanfira, din județul Gorj, pe cea de-a treia treaptă a podiumului urcând Adela Ramona Șanta, din Maramureș. La secțiunea instrumentiști, premiul întâi a fost obținut de Loredana Streche, din județul Olt, care a interpretat la nai, premiul al doilea a fost adjudecat de Ionuț Florea, din județul Vaslui, instrumentist de cimpoi, în timp ce premiul trei i-a revenit lui Radu Nemeș, din Bihor, care a cântat la vioară cu goarnă. Aceștia nu au fost singurii concurenți care au plecat acasă încununați de succes. Astfel, premiul In Memoriam Petre Săbădeanu a fost obținut de Alin Gaidur, din județul Botoșani, Cătălin Hașa, din județul Alba a obținut premiul Societății Culturale „Avram Iancu”, cu sediul în Detroit, reprezentată de Gheorghe Chindriș, în timp ce ziarul „Curentul Internațional”, tot din Detroit, a premiat-o pe Anișoara Serafin, din județul Timiș. De asemenea, Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, i-a acordat premiu In Memoriam Elena Roizen concurentei Romina Nemeș, din Bihor. Premiul de popularitate a fost obținut de Elena Puhulici, din Vâlcea, distincție stabilită de telespectatori, prin televoting iar premiul presei i-a revenit frumoasei prezentatoare a festivalului, Iuliana Tudor. Pe măsura calităților deținute de concurenți s-a aflat și Orchestra Națională de Folclor „Lăutarii”, din Chișinău, sub conducerea muzicală a maestrului Nicolae Botgros, care s-a bucurat de aprecierile publicului, dar, mai ales, a juriului. Cei care au decis destinele concurenților la Festivalul de Folclor au fost Eugenia Florea (președintele juriului), Elize Stan, Florentina Satmari, Petre Paul Nicolescu, Maria Magiru, Silvia Țigmeanu, Ilie Hondoreanu, Viorica Barbu Iurașcu, Steluța Popa, Nicolae Peride și Roxana Daniela Gibescu.