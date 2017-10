Mălăele ne invită la „Nuntă mută“. Masa şi dansul - în martie

Mălăele ne invită la „Nuntă mută“. Masa și dansul - în martie

Îl emoționează acest film. Îl preocupă, are emoții mai mari decât pentru o piesă de teatru. Vorbește despre el ca despre o piatră de încercare și nu s-a sfiit să afirme că a întâmpinat multe piedici până să vadă gata filmările. Este debutul în lumea cinematografiei al omului de teatru Horațiu Mălăele. Și lumea se așteaptă la minuni, ca și în cazul artei sale teatrale, pe care o mânuiește ca un magician. Ștafeta este deja sus. A revenit la Constanța alături de actrițele Emilia Popescu și Dana Dogaru, pentru o nouă reprezentație a comediei „Cafeneaua”. În spatele scenei, cu puțin timp înainte de începerea piesei, în cabina de machiaj, l-am găsit pe Mălăele poftind la o cană de ceai fierbinte. Și-a schimbat look-ul de când nu l-am mai văzut la Constanța. „E tunsoarea de iarnă!” - se grăbește repede să-mi spună urmărindu-mi privirea. E chel; și cu ochelarii mici pe nas ridică din când în când câte o sprânceană, vorbind, în același timp, și cu mine, și cu Emilia, și cu o doamnă care umbla după el cu cana de ceai. Aaa, și mai sună și un anume Fiți, care, din câte am înțeles, îi propune o nouă colaborare la care nu zice nu…e ceva cu femeile, asta e tot ce am prins! L-am răpit din mijlocul acelei cabine de machiaj și prima parte a conversației a fost dedicată pregătirilor de „nuntă”. E evenimentul cinematografic al omului de teatru Horațiu Mălăele pentru care are emoții mari. Mai mari decât pentru orice piesă de teatru în care a jucat sau pe care a creat-o cap-coadă. Primul film regizat de Horațiu Mălăele, „Nunta mută”, va fi finalizat în luna martie, în acest moment lucrându-se la faza de postproducție, după ce filmările s-au terminat la sfârșitul anului trecut. Am aflat că bugetul producției a ajuns la 1 milion și jumătate de euro, filmul fiind co-produs de Castel Film și compania franceză Agat Film et Cie. Iar despre poveste, ea „redă un fapt real din Țara Românească, din 1953, un fel de reacție a societății la sistemul stalinist. Deși se întâmplă lucruri tragice, a nu se crede că este un film violent. Este o tragi-comedie absurdă”. Distribuția reunește mulți actori cunoscuți, alături de care Horațiu Mălăele a jucat în spectacole de teatru sau în filme. Printre ei se află Luminița Gheorghiu, Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Dan Condurache, Gheorghe Dinică, George Mihăiță și Alexandru Bindea. În rolurile principale: Alexandru Potocean și Meda Victor. Imaginea este semnată de Vivi Drăgan Vasile, iar scenariul a fost scris împreună cu dramaturgul Adrian Lustig. „Deocamdată, mie unul îmi ajunge!” „Știi ce rol am eu în filmul acesta? Doar nu credea lumea că doar sunt regizor. Joc rolul unei muște care-i bâzâie și sâcâie pe meseni. Într-o anumită scenă, actorii trebuie să urmărească cu toții o muscă imaginară. Iar eu fac sunetul. Este, de fapt, un concept râsu’ - plânsu’, nu ți se pare destul de comun pentru poporul român? După părerea mea, a zis foarte bine Bacovia: țară tristă, plină de umor”. Filmările pentru această producție au început în luna iulie 2007 și, potrivit lui Mălăele, s-au desfășurat în Balta Doamnei și în pădurea Snagov. „De când m-am căsătorit cu această industrie a filmului, m-am lovit de foarte multe ziduri și am trecut peste multe punți. Am început să privesc lucrurile altfel, să nu mai critic anumiți regizori, căci pentru a face un film trebuie să ai multă forță de muncă și, în același timp, mult noroc”. Următorul film? „A fost o muncă titanică, așa că, deocamdată, mie unul îmi ajunge”. "A face teatru este o meserie nobilă și cât de cât certă; a face film este o meserie ciudată și incertă" - Horațiu Mălăele