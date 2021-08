Maistru militar clasa a V-a, Onur Derviş, şef de promoţie Specialitatea „Motoare şi Maşini Navale”

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale se poate lăuda cu rezultate deosebite ale elevilor săi. La specialitatea Motoare şi Maşini Navale, şef al promoţiei 2021 este maistru militar clasa a V-a, Onur Derviş. Tânărul este constănțean, iar briza mării, furia valurilor și nemărginirea orizontului i-au făcut dintotdeauna inima să bată cu putere visând, de fapt, la tărâmuri ce se cer explorate.„Opțiunea mea a fost de la început marina. Nu conta dacă devin marinar civil sau militar. Îmi era clar că îmi doresc o meserie dinamică și care să-mi permită să călătoresc. Am început să îmi nuanțez alegerile încercând să îmbin utilul cu plăcutul. Am observat, astfel, că pot pune la un loc pasiunea mea pentru mecanică și meșterit cu navigatul și am ales specialitatea Electromecanică, de la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale”, dezvăluie m.m. V Onur Derviș.Dar povestea sa nu este nici pe departe atât de simplă. Primul contact cu Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale l-a avut în anul 2016, în timpul unei campanii de promovare pe care instituția o desfășura în liceele din județul Constanța. Așa a ajuns elevul de clasa a X-a, pe atunci, să participe la programul „O zi în școala militară” – o oportunitate pe care Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale o oferă anual elevilor de liceu care doresc o mostră a ceea ce presupune educația militară.După ce a absolvit liceul, Onur Derviș s-a înscris pentru învățământul militar superior de marină, însă ghinionul l-a plasat primul sub linie. Ca să nu piardă timpul, s-a înscris la Universitatea Maritimă din Constanța, pe care a urmat-o în paralel cu Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, iar astăzi se simte mai câștigat ca oricând.După absolvire, șeful de promoție pe specialitatea Motoare și Mașini Navale s-a văzut în fața unei alegeri dificile: să profeseze în marina civilă sau în cea militară. „Am ales să explorez mai departe cariera militară, la bordul fregatei F222 «Regina Maria». Pe partea civilă încă nu s-a ivit oferta care să mă determine să schimb macazul”, afirmă, cu sinceritate, proaspătul maistru militar de marină.Indiferent că va rămâne dedicat într-un totul carierei militare, ori va alege să exploreze noi opțiuni în marina comercială, Onur Derviș va rămâne mereu marinar, o persoană a cărei inimă bate în ritmul valurilor mării și care pompează apă de mare.