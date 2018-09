Mai puţini studenţi ca în anii precedenți, la UMC. Ce planuri are conducerea instituției

Mai puțini studenți ca în anii precedenți, la UMC. Ce planuri are conducerea instituției

Din cauza numărului mic de absolvenți de liceu care au reușit să promoveze examenul de bacalaureat anul acesta, toate universitățile constănțene vor începe noul an de învățământ cu mai puțini studenți.Spre exemplu, Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) va avea, în anul I de studiu, 150 de studenți mai puțini, comparativ cu anul trecut.„Per total, noi avem capacitate de școlarizare de 1.200 de studenți, dar începem cu aproximativ 800. Este adevărat că nsoul an universitar începe cu un număr mai mic de studenți, ca anul trecut, și acesta este un mare semn de întrebare pentru noi. Pe de altă parte, situația de față ne dă posibilitatea unor variante de creștere a calității actului educațional față de studenții noștri. Vom lucra, probabil, cu grupe mai mici, vom încerca să avem o atenție mai mare către modul în care ei se pregătesc și își susțin activitățile didactice. În același timp, vor exista cadre didactice care vor lucra cu grupe foarte mici și îi vor putea îndruma pe tineri îndeaproape. Deci, încercăm să speculăm acest număr mai mic de studenți înmatriculați printr-o creștere a calității, pentru că ne permitem să facem acest lucru, în acest an”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, rectorul instituției, prof.univ.dr. Cornel Panait.În plus, a precizat rectorul, universitatea va continua deschiderea către lumea maritimă și din punct de vedere al pregătirii profesionale a tinerilor. Drept urmare, are în vedere o serie de investiții mari, mai ales în ceea ce privește întreținerea simulatoarelor, actualizarea acestora la nivelul cerințelor internaționale etc.Totodată, UMC va continua programul de investiții și speră să obțină, în scurt timp, un proiect european de construire a unui spațiu de învățământ, care va fi dedicat aproape exclusiv sălilor de simulare.În același timp, instituția se află în etapa premergătoare și încearcă să obțină un PUZ de la Primăria Constanța, pentru ca în zona bazei sportive să poată ridica un cămin de 400 de locuri.„Fiind așa mare, acest nou cămin ar însemna un plus calitativ uriaș pentru studenți. Da, este nevoie de încă un cămin, pentru că așa vom putea fi mult mai agresivi în raport cu exteriorul și am putea caza toți studenții care ne vin în acest cămin, cu niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească, desigur”, a completat Panait.În prezent, instituția de învățământ superior deține trei cămine: unul la Baza Nautică, unul la sediul UMC și altul în zona Far. În total, tinerii sunt cazați pe un total de 600 locuri, dar cu cele 400 pe care și le-au propus ar putea fi rezolvate absolut toate solicitările.