"Mai puţin haos şi mai multă disciplină!"

"Generalul" i-a dojenit pe directorii de școli din Constanța:

"Mai puțin haos și mai multă disciplină!"

Ieri, în sala Sergiu Celibidache a Colegiului de Artă „Regina Maria” s-a desfășurat cea de-a treia întâlnire a directorilor de unități de învățământ constănțene cu inspectorul general prof. dr. Răducu Popescu și o parte a staff-ului Inspectoratului Școlar Județean Constanța.Intrând direct în cel mai arzător subiect la ordinea zilei pentru directorii pomeniți manageri într-un sistem educațional făcut vraiște de fiecare schimbare de miniștri, „generalul” i-a anunțat pe cei prezenți că au sosit banii pe luna octombrie, care crede că sunt de ajuns pentru plata utilităților. Ba chiar i-a rugat să facă în așa fel încât să pună și de-o parte pentru lucrările începute și pe care nu le-au terminat în școlile pe care le conduc. Nu au lipsit nici îndemnurile mobilizatoare de genul „Știu că aveți foarte puțini bani și aveți foarte multe de făcut, dar încercați să faceți cu banii pe care-i aveți tot ce puteți!”.Unul dintre directori a supus atenției faptul că valoarea penalităților a ajuns egală cu valoarea facturii. „După ce vom avea situația tuturor datoriilor vom iniția o întâlnire cu directorii RADET, RAJA, ENEL, pentru a discuta și stabili de comun acord ce măsuri se impun. Totuși nu-mi explic cum la același număr de elevi și instituții asemănătoare ca cerințe, unii reușesc să plătească utilitățile, în timp ce alții nu pot. Consider că managementul face diferența. Restabiliți relația cu contabilitatea”, a spus prof. Popescu.În ceea ce privește „brambureala asta cu azi e un director mâine altul” la care a făcut referire „generalul” suntem de acord că nu e în regulă, dar nici nu li se poate imputa directorilor. Cu greu se mai poate menține în funcție un manager capabil timp de 15-20 de ani pentru a putea avea o continuitate în activitate și pentru a se identifica cu școala respectivă și a realiza, mai apoi, schimburi de experiență. „Dacă țineți sub preș problemele dvs. consider că sunteți un manager neimplicat. Nu vă ceartă nimeni dacă spuneți că în wc-ul de la parter se vând etnobotanice”. Ba chiar i-a rugat pe cei prezenți să-i semnaleze prin intermediul poștei electronice cazurile în care „unul dintre colegii mei exagerează în abordarea problemelor având o atitudine de vătaf. După cum ați observat, Inspectoratul Școlar este într-o dinamică permanentă. ISJ nu este o instituție filantropică, iar valoarea ei este dată de cel mai slab dintre noi, lucru pe care nu pot să-l accept. Senzația mea este că în școli există un haos controlat și de aceea vă rog ca așa cum eu fac ordine în Inspectorat, la fel și dvs. să faceți în școli. Haideți să fim uniți și să ne susținem reciproc. Eu fac lobby la minister și încerc să-mi îndeplinesc cât mai bine misiunea de a aduce bani și de a transmite solicitările dvs. așa încât să influențăm lucrurile în favoarea elevului. De aceea vă rog: mai puțin haos și mai multă disciplină”.Conflicte între profesori din cauza evaluăriiProf. Liliana Timofte, inspector management, a oferit directorilor prezenți, ieri, la Colegiul de Artă, repere de organizare a documentelor și am avut, a câta oară?, confirmarea aberantelor hârțoage pe care un director de școală trebuie să le întocmească, semneze și parafeze, într-o totală răspundere și pentru actul educațional care presupune alte orare, planificări, dar și proiecte de dezvoltare instituțională și proiecte operaționale ș.a.m.d. Iar peste toate acestea am aflat că există multe reclamații la adresa directorilor, că doar a început școala și fricțiunile, mai ales între colegi. „Conflictele au pornit și de la evaluarea profesorilor”, a adăugat prof. Petrică Miu, inspector ma-nagement. După care le-a sugerat că ar fi bine ca în calitate de manageri să fie atenți la ținutele colegilor lor. „Nu putem să le cerem elevilor, dacă noi nu constituim niște modele!”.De asemenea, i-a rugat pe directori să se ocupe de gestionarea bugetelor și să nu le lase la mâna contabililor. „Ar fi bine să cunoașteți sumele și ce aveți de făcut cu ele și nu lăsați contabilii să stabilească prioritățile”. După care a adăugat că inspectorul general a solicitat ministerului deblocarea a 200 de posturi pentru personal de serviciu. „Știm că au rămas foarte puțini, dar vă rog să aveți grijă să efectueze cele opt ore pentru că vin părinții prin școli și nu vrem să-și creeze o falsă impresie”.Și apropo de părinți, „generalul” a mai declarat că se află în plină desfășurare o anchetă referitoare la sumele care le-au fost solicitate părinților la începerea noului an școlar și care au apărut pe posturi naționale de televiziune. Așteptăm cu interes concluziile acestei anchete!