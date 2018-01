Mai multe şcoli riscă să fie închise!

Mai multe școli riscă să fie închise!

"Aceste cheltuieli sunt stabilite în funcție de costul standard per elev/preșcolar, care, în multe situații, este calculat fără să se țină cont de realitatea existentă în unitățile de învățământ. FSLI cere urgent regândirea modului de calcul al acestui cost standard", se spune în comunicat.De asemenea, FSLI contestă modul în care este aplicat costul standard per elev, în funcție de care sunt alocați banii pentru salariile angajaților din educație. "Sistemul de învățământ este într-o permanentă dinamică, iar școlile din România sunt extrem de eterogene dacă ne referim la numărul de elevi la clasă, mediul în care funcționează sau la componența resursei umane și de aceea modul de stabilire a acestui cost standard ar trebui să țină cont de toate particularitățile existente pentru o unitate de învățământ. De asemenea, credem că în funcție de fiecare situație în parte trebuie introduși indici de corecție reali, care să ajute la echilibrarea finanțării unităților de învățâmânt. Din păcate, din anul 2011, de când a fost introdus și până în prezent, valoarea costului standard a fost stabilită în mod arbitrar: Ministrul Finanțelor Publice a aprobat cuantumul sumelor destinate salariilor, iar Ministerul Educației a împărțit aceste sume la numărul de elevi și preșcolari, rezultând, din condei, costul standard. Așa am ajuns în situația gravă în care mai multe școli ar putea să fie închise", afirmă FSLI.Potrivit sursei citate, este vorba despre școli mici, cu câte 8-10 copii la clasă, situate în zone izolate, care sunt în pericol de a fi desființate."În acest caz trebuie introduși indici de corecție acoperitori, pentru că cei care contează, în primul rând, sunt elevii care au dreptul la educație! Desființarea unor școli, fără a asigura transportul elevilor la o școală apropiată, înseamnă o măsură iresponsabilă. Știm că înființarea sau desființarea unei unități de învățământ intră în competența autorităților locale și a inspectoratelor școlare. Cerem, însă, Ministerului Educației să fie partenerul nostru și al elevilor, într-un mod real și să ia măsurile prin care se poate ajunge la un cost standard calculat corect. Elevii și profesorii nu trebuie să fie sacrificați pentru că o școală nu se încadrează în limitele de cheltuieli, deși sunt situații speciale", potrivit FSLI.Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită, de asemenea, Ministerului Educației și stabilirea clară a normativelor pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic, categorii de salariați decimați numeric în ultimii ani. Trebuie stabilit în mod exact care este un minimum de personal care trebuie să existe într-o unitate de învățământ, pentru ca acea unitate să funcționeze normal, astfel încât elevii să nu aibă de suferit.'Finanțarea unităților de învățământ este cea mai mare problemă a sistemului educațional. Guvernanții trebuie să-și schimbe mentalitatea în ceea ce privește alocarea fondurilor pentru acest domeniu. Trebuie să înceteze bătaia de joc la adresa colegilor noștri sau la adresa elevilor. Suntem puși într-o situație absurdă în care ne simțim ca pe o moșie în care ne milogim în fața stăpânului să nu ne taie din porția de mâncare. O țară care își închide școlile, pentru că guvernanții nu sunt în stare să asigure fonduri suficiente pentru funcționarea lor, nu e o țară condusă spre dezvoltare, e o țară care pune lacăt pe propriul viitor. FSLI atrage atenția că nemulțumirile membrilor de sindicat se adună de la o zi la alta, iar calea dialogului social nu va mai fi o soluție pentru noi să rezolvăm problemele generate educației de către cei aflați la putere', a declarat președintele FSLI, Simion Hancescu.Sursa: Agerpres