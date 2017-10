Mai mare ruşinea învăţământului constănţean! Uite cine predă copiilor noştri!

Mai mare rușinea învățământului constănțean! Uite cine predă copiilor noștri!

Ieri, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Liceul de Electrotehnică și Telecomunicații s-a consumat o nouă etapă a unui concurs de Titularizare ce ar trebui să aducă la catedră, în fața copiilor, cadre didactice capabile să asigure promovarea Evaluării Naționale și a Bacalaureatului.În jurul orei 12,30, la Liceul de Electrotehnică și Telecomunicații, una dintre candidatele la un post de învățător era pur și simplu epuizată după ce încercase să scrie un eseu în care să demonstreze că două creații literare eminesciene aparțin poeziei romantice. „Ni se cerea să formulăm exemple din două poezii și eu nu am știut decât «Luceafărul»”, după care a adăugat că de 13 ani predă la o unitate din municipiul Constanța și este pentru a cincea sau a șasea oară când se prezintă la concursul de Titularizare.Un alt grup de trei candidate la postul de educator era de-a dreptul dezamăgit de subiectul care le solicita să redacteze un eseu de 300-600 de cuvinte în care să prezinte relația dintre două personaje dintr-un basm cult specificat, de altfel, în programa de concurs.Întrebată cum i s-au părut subiectele, o proaspătă licențiată de la Universitatea „Ovidius”, specializarea Pedagogie, declară că „o fi fost ușor pentru cine s-a pregătit. Eu am venit, deocamdată, să văd cam care sunt cerințele subiectelor și mă voi pregăti mai bine pentru con-cursul de la anul”.Tot din curiozitate aveau să ne declare că s-au prezentat și două absolvente ale Colegiului Pedagogic „Constantin Brătescu”, cu Bacalaureatul 2015 promovat. „A fost de-a dreptul penibilă situația în care s-au aflat candidații în sala în care am fost eu. Din 23 câți am fost inițial, au plecat 15. Chiar nu înțeleg de ce se mai prezintă la acest examen, în condițiile în care eu am scris șapte pagini și am fost singura care am predat lucrarea”, a mai adăugat candidata la postul de educator, care pleca să se înscrie la facultate la Universitatea „Ovidius”.Posturi ar fi, dar candidați de unde?Cei aproape 800 de candidați care erau așteptați la concursul de Titularizare desfășurat ieri au concurat pentru 165 de posturi didactice sau catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, dar și pentru 1.390 de posturi pe perioadă determinată (suplinitori). Cele mai multe cerințe sunt pentru învățător/ profesor pentru învățământul primar - 50, educatoare - 37, Limba engleză - șapte, Limba franceză - șase, Limba și literatura română - unul, Matematică - opt și altele discipline tehnice.Pe lângă eternele posturi din învățământul vocațional care cu greu își găsesc un dascăl școlit pe… materie, în municipiul Constanța mai sunt libere pe perioadă nedeterminată două posturi de educatoare la Grădinița 53, alte trei posturi la Grădinița 57 și un post la Grădinița 10, precum și câteva fracții de norme la Școala nr. 12 pentru catedra de Geografie, un post de Limba germană la Școala nr. 39 și la Școala nr. 37 engleză-germană.Pe perioadă determinată, aproximativ un an, ar fi un post liber la catedra de Limba și literatura română a Colegiului „Tomis”, dar și unul pe Fizică tot aici. Chiar și la liceele „Ovidius” și „Traian” se caută profesori de Limba engleză pe perioadă determinată.v v vLuni, 20 iulie, vor fi afișate rezultatele, urmate imediat de contestații, ca pe 24 iulie să se afișeze rezultatele finale.În zilele de 27 și 28 iulie vor fi repartizați candidații cu media de minimum 7 la concursul din sesiunea 2015, pe posturi vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.Pe 29 iulie, posturile pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate vor fi transformate în posturi vacante pentru angajare pe perioadă determinată.