„Magic Swing”, spectacol de excepție

Coregrafia îi aparţine lui Iulian Ghencea, sunetul este asigurat de Bogdan Costea, iar regia tehnică de Adrian Renea. Pe scenă vor urca următorii artişti: Cristian Parmac, Raluca Daraban, Adrian Pârlea, Silvia Simionescu, Iulian Bratu, Veronica Răceală, Gabriela Dobre, Octavian Minea. Alături de aceştia se vor afla balerinii Iguacel Sanchez, Keita Kamijyo, Daia Kashwaba, Irene Tomassetti, Scott Baldie şi dansatorii Iulian Ghencea, Cristian Panduru, Andreea Panduru, Mădălina Prian, Giulia Crăciun, Iordache Horia.





Practic, în acest spectacol va fi readusă pe scenă muzica plină de romantism a anilor '30, '40, '50, '60, dar și şlagărele de odinioară. Spre exemplu, melodiile interpretate live, precum „Only you”, „Strangers in the night”, „Sing, sing, sing”, „Love me tender”, „Rum and coca cola” sau „Chatanooga choochoo”.