„Magic Swing” readuce publicului şlagăre nemuritoare

Cum spuneam, concepţia spectacolului este semnată de Gabriela Dobre, care ne-a declarat că sugestia realizării piesei i-a fost oferită de unul dintre colegi, solist în acest spectacol, baritonul Cristian Parmac. Ulterior, ea a dezvoltat ideea, într-o deplină armonie de idei şi colaborare cu Iulian Ghencea, coregraful acestui proiect şi cu asistentul-coregraf, Petronela Iordache. „Tuturor ne era dor de muzica plină de romantism a anilor '30, '40, '50, '60, de şlagărele nemuritoare ale acelor timpuri şi ne-am dorit să le dăruim publicului nostru drag, îmbrăcate în haina preţioasă a dansului. De aceea, melodiile interpretate live, precum „Only you”, „Strangers in the night”, „Sing, sing, sing”, „Love me tender”, „Rum and coca cola” sau „Chatanooga choochoo” sunt ilustrate cu graţie sau virtuozitate prin momente de balet clasic, neoclasic, jazz şi dans sportiv, într-o scenografie simplă, dar completată de trăirile intense pe care le reflectă această muzică fără egal, în frumuseţe şi trăinicie”, a declarat ea.





Sâmbătă, 13 februarie, de la ora 19. 00, constănţenii sunt aşteptaţi la Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, pentru a viziona spectacolul „Magic Swing”, conceput de Gabriela Dobre, în coregrafia lui Iulian Ghencea şi regia lui Adrian Renea. Solişti care vă vor încânta sunt Daniela Vlădescu, Cristian Parmac, Raluca Daraban, Adrian Pârlea, Silvia Simionescu, Iulian Bratu, Maria Cernat, Bogdan Ocheşel, Gabriela Dobre, Octavian Minea. Alături de aceştia se vor afla următorii balerini şi dansatori: Iguacel Sanchez, Keita Kamijo, Megumi Higuchi, Daia Kashiwaba, Irene Tomassetti, Scott Baldie, Iulian Ghencea, Cristian Panduru, Gabriel Sălcescu, Andreea Pieptea, Giulia Crăciun, Andra Maclinschi.