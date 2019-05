„Magic Swing“ pe scena Teatrului „Oleg Danovski“

Până la „My fair lady” și „Trubadurul” de săptămâna viitoare, Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski” vă invită duminică, 5 mai, de la ora 19.00, la spectacolului „Magic Swing”.







Concepția spectacolului este semnată de Gabriela Dobre, care a declarat pentru reporterii cotidianului „Cuget Liber” că sugestia realizării piesei i-a fost oferită chiar de către unul dintre colegi, solist în acest spectacol. Ulterior, ea a dezvoltat ideea și împreună cu Iulian Ghencea, coregraful acestui proiect și cu asistentul-coregraf, Petronela Iordache au realizat superbul show ce poate fi vizionat în weekend.







„Tuturor ne era dor de muzica plină de romantism a anilor '30, '40, '50, '60, de șlagărele nemuritoare ale acelor timpuri și ne-am dorit să le dăruim publicului nostru drag, îmbrăcate în haina prețioasă a dansului. De aceea, melodiile interpretate live, precum „Only you”, „Strangers in the night”, „Sing, sing, sing”, „Love me tender”, „Rum and coca cola” sau „Chatanooga choochoo” sunt ilustrate cu grație sau virtuozitate prin momente de balet clasic, neoclasic, jazz și dans sportiv, într-o scenografie simplă, dar completată de trăirile intense pe care le reflectă această muzică fără egal, în frumusețe și trăinicie. Spun trăinicie, pentru că aceste șlagăre, care au bucurat și însuflețit generațiile bunicilor și părinților noștri, au același impact și asupra tinerilor, transced temporalitatea”, a declarat Gabriela Dobre.







Pe scenă vor urca următorii soliști: Daniela Vlădescu, Cristian Parmac, Adrian Pârlea, Gabriela Dobre, Silvia Simionescu, Raluca Daraban, Maria Cernat, Iulian Bratu, Octavian Minea și Bogdan Ocheșel. Alături de ei, se vor afla balerinii Petronela Iordache, Anna Van Haaren, Iguacel Sanchez, Daia Kashwaba, Keita Kamijo, Sorin Gâlcă, Marian Basarabeanu, dar și dansatorii Gabriel Iordache, Iulian Ghencea, Cristian Panduru, Andreea Guțu, Andreea Pieptea și Mălina Prian.

Prețul unui bilet este de opt lei pentru copii și elevi, 15 lei pentru pensionari și studenți și 20 lei, 25 lei, 30 lei, 40 lei, 50 lei, în funcție de locul ocupat în sală pentru ceilalți spectatori.