Magia Copilăriei, la Maritimo

Ziua Copilului, sărbătorită în toată lumea, deschide, timp de trei zile, și porțile Maritimo Shopping Center. Aceștia își îndreaptă atenția către cei mici, combinând activitățile sportive, jocurile, imaginația și creativitatea, pentru a ilustra Sărbătoarea Copiilor cu trei zile de poveste, cu lecții de magie, concursuri, teatru, jocuri, face painting, desene etc.Astfel, programul pregătit special de Ziua Copilului, „Magia Copilăriei“, începe azi, la ora 11.00. Până la ora 18.00, sub titlul „Sport și distracție“, sunt așteptați toți copiii constănțeni, însoțiți de părinți și bunici, să-și reamin-tească de adevăratele jocuri ale copilăriei (Cucii, 9 Pietre, Frunza, Șotron) și să participe la întreceri sportive (baschet, tenis de picior, volei etc.), pe terenul special amenajat. De la ora 18.00 și până la ora 20.00, va avea loc „Spec-tacolul Copiilor“, un show inter-activ, cu magie, dans, muzică, cursuri de actorie, face painting și baloane modelate, pe care îl de-dicăm copiilor de toate vârstele.Sărbătoarea Copilului conti-nuă mâine, cu multe activități dedicate celor mici: în intervalul 11.00 - 18.00, sub același titlu, „Sport și distracție“, așteptăm toți copiii constănțeni, însoțiți de părinți și bunici, la jocuri și în-treceri sportive (baschet, tenis de picior, Cucii, volei, desene pe asfalt etc.), pe terenul special amenajat. În intervalul 15.00 - 18.00, sunteți așteptați la un Atelier de Creație, să vă lăsați imaginația să zboare și să arătați, cu ajutorul desenelor, ce înseamnă pentru sufletele voastre inocente această săr-bătoare.Evenimentul va fi complet cu ajutorul ședințelor de face painting și baloane modelate. Pro-gramul „Magia copilăriei“ se încheie duminică, 3 iunie.