“Magia bunului simţ” - concurs de bune maniere, la Grădiniţa “Gulliver”

“Magia bunului simț” - concurs de bune maniere, la Grădinița “Gulliver”





Concursul cuprinde 4 probe.





În cadrul primei probe, ”Să facem cunoștință!”, copiii vor avea de interpretat un rol în care vor face cunoștință cu alte personaje, respectand regulile unei bune prezentări.





A doua probă, numită „Adevărat sau fals” reprezentanul fiecărei echipe va exrage un bilețel în care este scris un enunț. Copilul va preciza dacă enunțul este adevărat sau fals și va justifica răspunsul.





Cea de-a treia probă, numită „Găsește diferența”, presupune identificarea de către fiecare echipă a diferențelor dintre două imagini, contra cronometru. Echipa caștigătoare va fi cea care a găsit cele mai multe diferențe.





A patra proba, „Bune maniere la masă” – proba practică, presupune rezolvarea de către concurenți a mai multor sarcini: „Așează corec masa!” în care copiii vor avea de aranjat masa utilizand tacamurile, șervețelul, paharul și farfuriile, „Secretele servetului”, „Găsește greșeala” – lucru pe poster, „Cum spunem cu ajutorul tacâmurilor că am lua pauză de la masă sau am terminat de mâncat?”.



“Bunele maniere sunt unul din aspectele cele mai importante pentru succesul copilului în societate, ajutându-l să-și modeleze personalitatea pentru obținerea celor mai bune raporturi sociale. Am sesizat că predarea și însușirea bunelor maniere de la o vârstă fragedă conduce la asimilarea lor în mod reflex.





Principiile respectului, bunătății și politeții îi vor ajuta să devină mai atenți cu semenii lor și mai puțin egoiști. Cu ajutorul bunelor maniere, copiii capătă o mai mare încredere în forțele proprii.





Dorim să conducem pașii copiilor spre o personalitate puternică, dar elegantă.” a declarat d-na Director al Grădiniței “Gulliver” – Prof. Velcea Elena.





Copiii au învățat norme de etichetă (cum să se prezinte corect, importanța posturii într-o prezentare, valoarea unui zâmbet, să strângă mâna cu încredere, și cum să-i prezinte pe ceilalti, care este eticheta la telefon, bunele maniere la masă);



La finalui concursului s-au acordat premii constând în cărți de “Bune maniere”, toți concurenții participând la o petrecere de “Tea Party”.