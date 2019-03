"Magia bunului simţ", proiect civic educativ la Grădinița "Gulliver"

"Magia bunului simț", proiect civic educativ la Grădinița "Gulliver"

Astăzi, 28 martie, Grădinița „Gulliver” va demara ediția a VI-a a proiectului județean „Magia bunului simț”, manierele și etica fiind termeni cheie ai acestui eveniment. Echipe a câte patru preșcolari de la opt grădinițe din județ vor participa la con-cursul dedicat respectului, bunătății și politeții.Micuții vor participa la patru probe menite să îi învețe să devină mai atenți cu semenii și în același timp să capete o mai mare încredere în forțele proprii.În prima probă „Să facem cunoștință!”, copiii vor avea de interpretat un rol în care vor face cunoștință cu alte personaje. Preșcolarii vor trebui să îndeplinească prima probă respectând regulile unei bune prezentări.A doua probă, numită „Adevărat sau fals”, promovează câte un reprezentant al fiecărei echipe care vor trebui să extragă un bilețel în care este scris un enunț. Copilul va preciza dacă enunțul este adevărat sau fals justificându-și răspunsul.Cea de-a treia probă se numește „Găsește diferența” și presupune ca fiecare echipă să găsească diferențe dintre două imagini, contra cronometru. Va câștiga echipa care a găsit cele mai multe diferențe.Nu în ultimul rând, proba a patra, „Bune maniere la masă”, presupune rezolvarea de către concurenți a mai multor sarcini: „Așază corect masa!” în care copiii vor avea de aranjat masa utilizând tacâmurile, șervețelul, paharul și farfuriile, „Secretele șervetului”, „Găsește greșeala” – lucru pe poster, „Cum spunem cu ajutorul tacâmurilor că am lua pauză de la masă sau am terminat de mâncat?”.„Bunele maniere sunt unul din aspectele cele mai importante pentru succesul copilului în societate, ajutându-l să-și modeleze personalitatea pentru obținerea celor mai bune raporturi sociale. Am sesizat că predarea și însușirea bunelor maniere de la o vârstă fragedă conduc la asimilarea lor în mod reflex”, a declarat Elena Velcea, directorul grădiniței „Gulliver”.Madlena CĂLUGĂREANU