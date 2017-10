Magda Catone şi Claudiu Bleonţ, pe scena Teatrului de Stat

1

Nu va buluciti ca sala e mica

Initiativa e foarte buna, promovarea pe toate gardurile si pe internet. Aseara la ora 21:00 am zis "hai sa mergem si noi". In fata la teatru abia mai era loc si pe trotuar, multi care erau deja veniti plecau, intrezarind ce avea sa se intample. Dupa buluceala de rigoare la intrarea in teatru, cei ce au refuzat sa dea din coate si sa se impinga au ramas pe afara. Morala: Ori organizati intr-o sala mare, ori nu mai promovati pe toate drumurile cand se stie cat de mica e sala, ca tot omul isi gaseste timp si de cultura atunci cand e "moca".