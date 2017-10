Măgari cu două picioare! Nesimţirea de a folosi telefonul în timpul orei

3

ROI-UL

Regulamentul de ordine interioara de la SCOALA MEA ( nu mi-am facut inca actele de proprietate, ca mi-e frica de DNA si de ANI), este foarte bine pus la punct, il schimb in fiecare an, in functie de directia vantului! El prevede reguli foarte stricte referitoare la telefonul mobil! Sta inchis, sau pe "silent". Doar al meu e pus pe "inregistrare", ca sa am dovezi ptr. orice, la nevoie!!!!