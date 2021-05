Maestrul Radu Ciorei: „Am avut multe oferte, dar am ales cu sufletul şi am rămas la Constanța”

Traiectoria sa profesională cuprinde posturile de dirijor la teatrele de Operă din Craiova și Constanța, iar din 1989 și de director al Teatrului Liric Constanța. În 1991 a făcut demersurile ca Orchestra Simfonică, secţie a Teatrului Liric Constanţa, să devină o nouă instituţie de cultură: Orchestra Simfonică Constanţa. În 1996, a transformat Orchestra Simfonică în Filarmonica „Marea Neagră”, la care a adăugat şi un cor profesionist. Ca manager al acestor instituţii (1991- 2001), a organizat turnee care au dus faima oraşului Constanţa în lume: Belgia, Germania, Franta, SUA, Bermuda, Coreea de Sud etc. Cu ce se ocupă, la acest moment, apreciatul maestru al baghetei de la Marea Neagră? De patru ani s-a pensionat, dar își continuă colaborarea cu Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, atunci când este solicitat și cu alte orchestre din ţară.



Orchestra universitară - un singur concert, înainte de pandemie



În 2019, în baza proiectului maestrului Radu Ciorei, rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină a înfiinţat Orchestra Simfonică a universității, care a devenit prima orchestră universitară din estul Europei, membră a „European Network of University Orchestras” (132 de orchestre). Datorită acestui proiect, Constanţa universitară se alătură unor prestigioase universităţi europene: Cambridge University, Grandes écoles et Universités de Paris, Humboldt-Universität Berlin, Vienna University of Technology, etc. În ceea ce privește orchestra universitară, este un proiect care stagnează, momentan. „Din păcate, după un prim concert foarte reuşit, când urma să-l susținem pe al doilea, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea universității, anul trecut, s-a închis totul. Pot spune că este greu să formezi o astfel de orchestră, pentru că, în principal, ne-am bazat pe secția de Pedagogie muzicală a universităţii, unde sunt foarte puțini studenți și atunci am colaborat cu elevi de la Colegiul Național de Artă „Regina Maria” și cu foști absolvenți, actuali instrumentişti în orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Deci, pe scenă au fost trei generații, ceea ce este un lucru deosebit”, a declarat Radu Ciorei, pentru „Cuget Liber”.







De unde vine dragostea pentru această minunată profesie? Tatăl său, care a fost inginer, a făcut mai întâi Conservatorul la Timișoara, și, împreună cu unchiul său, susțineau recitaluri la Sala Operei de acolo, înainte de război.





Mama sa a început cursurile de canto la Conservatorul de muzică din Cluj, dar datorită cedării Ardealului, familia s-a refugiat la Braşov, unde a urmat cursurile Academiei Comerciale. „Eu și sora mea am început pianul cu tata. A fost o perioadă grea, pentru că aveam bunicii preoți și părinții intelectuali și nu conta valoarea și talentul. De-abia din clasa



a IV-a, am putut intra la Liceul de muzică, apoi am făcut Conservatorul la Cluj, secția de dirijat orchestră. Am fost angajat la Opera din Cluj, ca maestru corepetitor, unde am lucrat cu mari soliști. În 1980 am citit un articol în ziar, despre un post la Teatrul Liric din Craiova. Nu cunoșteam pe nimeni acolo, dar din nouă concurenți, am luat concursul și am stat cinci ani. La Teatrul Liric din Constanța am ajuns în anul 1985 și chiar dacă ulterior am avut multe oferte din ţară şi străinătate, la instituții cu tradiție mult mai mare, am rămas la Constanța. Am ales cu sufletul”, a adăugat renumitul dirijor.





La ora actuală, în galeria dirijorilor din orașul de la malul mării, personalitatea muzicală a lui Radu Ciorei se caracterizează prin împletirea armonioasă, a celor două specialități de bază ale profesiei: dirijatul simfonic și spectacolul de operă. Preocupările sale repertoriale apar, în acest sens, dintre cele mai notabile: de la lucrările preclasice până la cele contemporane, el asimilând în toți acești ani de carieră, un vast repertoriu liric și simfonic, inclusiv prime audiții de muzică românească şi universală.