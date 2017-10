Maestrul Horaţiu Cherecheş promite un final de stagiune memorabil

Maestrul Horațiu Cherecheș promite un final de stagiune memorabil

În timp ce colegii de la operă, în frunte cu directorul Daniela Vlădescu, se află în turneu în Germania, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” se pregătește închiderea stagiunii de balet cu o premieră ce promite să fie memorabilă - „Crăiasa Zăpezii” pe librete inspirate de J. Sibelius, E. Grieg.Așadar, sâmbătă, 25 iunie, de la ora 19, melomanii constănțeni sunt așteptați la sala teatrului să se bucure de „briza” ce va pleca dinspre scenă.Premiera poartă semnătura regizorală și coregrafică a maestrului Horațiu Cherecheș și a venit ca răspuns la provocarea lansată, în urmă cu doi ani de impresarul german Joachim Landgraf.„Aveam nevoie de acest spectacol pentru turneele de iarnă din Germania”, declara pentru „Cuget Liber” celebrul balerin Cherecheș, într-un respiro dintre două repetiții.„Din nefericire, noi nu mai avem drepturile de autor de la domnul Oleg Danovski, iar propunerea domnului Landgraf a venit după ce l-au încântat spectacolele «Romeo și Julieta» și «Cenușăreasa». Suntem foarte mulți implicați în acest spectacol, în jur de 80 de oameni, și ne dorim din nou să demonstrăm că suntem cea mai bună companie profesionistă de balet din țară. Am fost modești, ne-am ferit să ne autoevaluăm și totdeauna i-am lăsat pe alții să ne aprecieze, dar acum pot spune cu mândrie că DA! suntem cei mai buni. Și nu atât eu cât balerinii acestei companii.Concepția spectacolului am început-o de acum un an, iar primul pas de coregrafie l-am făcut în luna ianuarie. Ținând cont de faptul că aproape în fiecare săptămână compania noastră de balet a avut spectacol și de fiecare dată am încercat să oferim publicului alt titlu, am lucrat aproximativ până la patru ore pe zi, pe lângă celelalte pregătiri pentru spectacolele pe care le-am oferit publicului constănțean”, a precizat același interlocutor.Adăugând că noua „Crăiasă a Zăpezii” este complet diferită de cea concepută de Danovski.„Nu are absolut nicio legătură coregrafică, regizorală, nu mai vor-besc scenografic. Mă bucur că alături de noi s-a aflat din nou Natalia Kornilova, care la fel ca la Romeo și Julieta a făcut niște costume și decoruri senzaționale. Am lucrat foarte mult împreună la concepția acestora, am vorbit foarte mult. Cu siguranță va fi un spectacol de foarte mare relaxare pentru public”, afirma încrezător.Soliștii care vor da viață celor patru tablouri din „Crăiasa Zăpezii” sunt: Irina Ganea Mihaiu, Adrian Mihaiu, Mayu Takahashi, Francesco De Benedictis, Ayaka Kishi, Jin Mizutani, Amalia Mîndruțiu, Ryan Brown, Mizuki Kubota, Daia Kashiwaba, Nozomi Miura, Cezar Buculei, Jem Trim, Yuria Soeta, Andrada Dedu, Cosmin Adrian, Bogdan Birsănescu.