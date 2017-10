Luxul de odinioară al Constanţei, în sărăcie şi uitare / GALERIE FOTO

8

Suntem foarte buni la explicatii

Bombardamentele strategice din Al Doilea Razboi Mondial sunt arhicunoscute.Centrele oraselor vechi din Europa au fost distruse pana la temelie.Au fost distruse cladiri istorice,monumente si biserici medievale.Sa amintim numai de Berlin,Nurnberg, Varsovia,Londra si Dresda.In mai putin de 15 ani, toate orasele astea au fost recladite,pastrandu-se aspectul lor initial.Au fost recladite cu respect fata de istorie si fata de arhitectura traditionala.Este adevarat, ca ajutorul dat de americani prin Planul Marshall (European Recovery Program) a fost hotarator.La noi,echivalentul Planului Marshall,il gasim in fondurile europene nerambursabile,dar cine sa profite de ele.Din cate am vazut,italienii sunt cei mai buni in arta restaurarii cladirilor istorice.Nu vrem sa invatam nimic de la ei.Mazare,in loc sa-si faca vacanta la Ibitza,mai bine ar da o fuga la Roma,sa vada cati bani se castiga acolo din ISTORIE si ARHITECTURA. Si noi avem destul "material".Imaginati-va cate locuri de munca ar fi create prin restaurarea monumentelor istorice:arhitecti,studenti la istorie si arhitectura, muncitori calificati si necalificati,ingineri constructori, agentii de turism,vanzatori de inghetata,etc.Intre doua "seminarii" pe tema NATO ,Oana Niculescu -Mizil se refugiaza "atat de adanc in inima istoriei" Austriei,dar cu istoria Constantei nu vrea sa se traga in poza. Intrati pe pagina ei de facebook,daca aveti chef sa injurati azi pe cineva.Ca ea,sunt toti politrucii nostri.Halal patriotism ! Bine ca ne-am speriat de moarte,cand moldovenii au vrut "sa ne fure" judetul Constanta.Despre "istoricul" Hasotti si grija lui fata de patrimoniu,sa vorbim in numarul viitor.