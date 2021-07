Lupta olimpicei Antonia Pănescu, exemplu de perseverență: „Sunt extrem de uimită și recunoscătoare!”

În urmă cu o lună, cotidianul „Cuget Liber” publica un interviu cu multipla olimpică Antonia Pănescu, la propunerea prof. Florentina Ionescu, consilier de imagine al Liceului Teoretic „Ovidius”.





Palmaresul competițional al Antoniei Pănescu, absolventă a Liceului Teoretic „Ovidius”, a îndreptățit-o să-și aleagă un viitor la una dintre cele mai bune universități din lume, la care a fost deja admisă. Universitatea Oxford este visul oricărui olimpic decis să urmeze o carieră în cercetare. Cum a ajuns să-și împlinească acest vis Antonia, dar mai ales problemele financiare pe care le întâmpină acum, Anglia nemaifiind membră UE, ne-a povestit în acel interviu care avea să fie preluat și distribuit de tot mai multe publicații.





Articolul dedicat ambițioasei olimpice Antonia Pănescu se încheia astfel: „Taxa pe an, fiind cetățean EU (ceea ce înseamnă că nu beneficiez de niciun fel de ajutor guvernamental), este de tip «Overseas», adică 37.500 de lire, iar costurile de trai sunt aproximate la 14.000 de lire pe an.





Am aplicat pentru bursa Palgrave Brown, care este singurul Scholarship oferit de Oxford studenților români (restul sunt ori pentru UK, ori pentru țări africane etc). Am fost anunțată recent că am câștigat bursa, lucru foarte wow, având în vedere că facultatea oferă una singură pe tot anul și este oferită în funcție de meritul academic. Asta presupune că voi primi 13.000 de lire pe an, în toți cei patru ani (programul meu este trei ani undergraduate, al patrulea an masterat inclus, ce presupune lucru în laborator).





Am reușit, astfel, să fiu acceptată la universitatea la care visam, încă de când am auzit de existența ei. Și acum? Am muncit din greu, m-am dedicat, am făcut sacrificii, iar rezultatul a venit, conform poveței. Însă aici se oprește călătoria mea?”.



Campanie împotriva celebrului „Nu se poate!”





Astfel, povestea olimpicei care apelează la bunăvoința semenilor ei a făcut înconjurul mass media românești, impresionând mii de oameni. Declicul avea să se producă odată cu preluarea apelului Antoniei de către Ioana Chicet-Macoveiciuc, autor al blogului Prințesa Urbană și scriitor apreciat. Implicarea Prințesei Urbane și a comunității pe care a reușit să o creeze a stârnit un adevărat val de reacții de susținere, soldat cu primele donații.





Preluat apoi de Alina Greavu (alias Aluziva), mesajul Prințesei Urbane s-a multiplicat impresionant, datorită notorietății de care se bucură pe rețelele de socializare (Instagram și Facebook), dovedindu-și, încă o dată, puterea de influență.





Înainte de toate, Antoniei i-au fost alături în demersul incredibil directorii Liceului Teoretic „Ovidius” – prof. Cristina Anghel și prof. Carmen Bucovală -, care au girat valoarea intelectuală a unui elev de excepție. De același suport necondiționat s-a bucurat Antonia și din partea prof. Mădălina Munteanu, a cărei elevă la biologie a fost încă din gimnaziu și căreia omul de la catedră i s-a dedicat, convins fiind de un destin în cercetare.





Dintr-o cu totul altă convingere, însă, avea să se implice într-o adevărată campanie împotriva celebrului „Nu se poate” prof. Adina Holban. Deși nu a avut-o ca elevă pe Antonia, profesorul de limba și literatura română Adina Holban a consimțit să-și mobilizeze comunitatea de prieteni reali și virtuali și să sprijine un copil care și-a dedicat ani din viață pentru a-și împlini un vis.



Și dacă din toamnă Antonia Pănescu se poate bucura de studenția la Oxford este pentru că românii de bună credință au fost sensibilizați de munca ei susținută în atingerea țelului suprem, dar și-au dorit să rămână în anonimat, acolo unde se scriu cele mai frumoase povești de omenie.





Zilele acestea, după aflarea rezultatelor de la Bacalaureat, am contactat-o pe Antonia Pănescu. Mulțumită de notele obținute, în sensul că ele corespund solicitărilor Universității Oxford, Antonia ne-a declarat: „Sunt uimită și extrem de recunoscătoare tuturor celor care au avut încredere și au investit în viitorul meu educațional. Nu voi uita de România, îmi doresc să mă întorc în țara mea și să pot răsplăti gestul celor care m-au făcut o fericită studentă la Oxford”.





Ne-a mărturisit că, la ora actuală, are acoperite cheltuielile pentru primul an de studiu și va încerca, pentru anii viitori, să afle oportunități de implicare în activități de internship sau chiar de susținere din partea a diverse organizații.