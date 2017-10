Luni, 5 octombrie, elevii ar face bine să stea acasă!

Ieri, toți cei prezenți în sala mică a Casei de Cultură din Constanța, lideri sindicali din învățământul de la malul mării, au votat în unanimitate participarea la greva generală din 5 octombrie. Aflat în prezidiul conferinței județene, prof. Liviu Marian Pop, secretarul general al FSLI, a servit celor prezenți în sală o lecție de discurs sindical, timp de o oră, în deschidere, realizând istoricul mișcărilor din acest an, cu reușitele, dar mai ales nereușitele lui. „Nu există bani pentru salariile din lunile noiembrie și decembrie!“ Liviu Pop a ținut să pună accent pe faptul că este „momentul ZERO” pentru cadrele didactice din România și dacă programul manifestărilor revendicative declarate în următoarea perioadă nu va fi susținut de toată lumea, vor rămâne încorsetați în hotărârile guvernului cu privire la tăieri de sporuri, înghețări de salarii, disponibilizări și o lege a educației cârpită. „Greutatea cea mai mare o să cadă pe dvs, de modul cum veți reuși să negociați cu ordonatorul de credite, cu autoritățile locale, depinzând soarta colegilor voștri. Va trebui să stăpâniți, în calitate de lideri, atât noțiuni juridice, cât și economice, dar și psihologice, de negociere. Trebuie să ne solidarizăm așa cum au făcut-o magistrații, să urmăm exemplul lor, cu toate că ei au cele mai puține «pierderi» financiare, pentru a nu ne trezi în luna ianuarie 2010 în fața unor disponibilizări masive. Pentru că nu arunc bombe de presă, dar se discută de disponibilizarea a 40.000 de persoane din învățământ sau creșterea normei didactice. Cu toate că în ultimii patru ani în educație s-au făcut 6.000-7.000 de angajări, în timp ce în alte sectoare ale sistemului bugetar s-au făcut 300.000 de angajări”. Oferind drept exemplu eșecul din luna mai a acestui an, când nu s-a reușit boicotarea tezelor cu subiect unic, din cauza faptului că nu a existat solidaritate în sistem, prof. Pop a afirmat că dacă nu s-a obținut nimic palpabil, măcar „nu i-am lăsat să ne ia cât au vrut ei”. Și a mai adăugat că știe sigur că nu există bani pentru achitarea salariilor pe lunile noiembrie și decembrie. „Dacă vom rămâne la actuala variantă a Legii salarizării, vom descoperi că un muncitor de întreținere va avea un salariu mai mare decât un învățător și, cu excepția celor cu salarii de 705 lei, nimeni nu va cunoaște vreo creștere”. Cât privește Legea educației, liderul național a afirmat că varianta așa-zis finală a fost decimată de reprezentanții asociațiilor de primari și consilii județene. Cu toate că se ajunsese la un consens cu privire la învățământul obligatoriu de 12 ani, el a rămas la 10 ani, nu s-a acceptat dezbaterea publică cu privire la variantele de BAC, iar consiliul de administrație propus în formula jumătate cadre didactice plus jumătate părinți și asociații guvernamentale a rămas cu trei treimi, ceea ce va bloca actul decizional. Încercând să le insufle parcă, liderilor sindicali prezenți ieri o oarecare sămânță de revoltă, secretarul general al FSLI a declarat: „Vă înșelați amarnic dacă vă imaginați că pe politicieni îi interesează vreun pic legea salarizării sau legea educației. Totul are substrat electoral, singurul interes fiind votul nostru”. Au urmat din public o serie de întrebări cu privire la diferențele de norme dintre educatori și învățători, care reprezintă 34% din personalul în sistem, sau de neaplicare a Ordonanței 40 cu privire la încadrarea institutorilor ca profesori, dar și când își va face efectul noua lege a educației și cum se desfășoară admiterea în licee sau facultăți, dacă se pot încheia contracte de prestări servicii pentru meditații, ce se mai aude despre Legea pensionării. Cele mai aprinse discuții le-a suscitat greva de luni, 5 octombrie. „Spuneți acum dacă facem grevă sau nu!” Cum era de așteptat, lideri din sală au ridicat problema colegilor care, deși nu se solidarizează cu greva, ar putea beneficia de pe urma ei. „Din 90 încoace, unitatea sindicală și solidaritatea în acțiune au avut același slogan «Cu sacrificii minime se obțin satisfacții maxime!»”, a precizat prof. Popa, adăugând că la mijloc e vorba de blocarea pe cinci ani a salariilor, iar de participarea tuturor depinde reușita ei. Interesant de semnalat ni s-a părut punctul de vedere al liderei de la Grup Școlar „Ion Bănescu” Mangalia, care a menționat că dacă nici de această dată nu se obține ceva pentru toată lumea, atunci se pierde mult din credibilitatea sindicală. „Dacă nu obținem nimic să nu vă mirați că nu vom mai participa!”. Astăzi, între orele 11 și 13, urmează a fi pichetate sediile PSD și PDL la care sunt așteptați colegii care nu au ore. „Poate vom reuși să ne adunăm mai mulți decât am fost în fața Prefecturii, când ne-au întrecut numeric ziariștii și jandarmii”, a menționat Ioana Purcărea. Luni, 5 octombrie, este programată greva generală. „Transmiteți colegilor rugămintea de a le recomanda copiilor să rămână acasă. Nu avem voie să le interzicem prezența la școală!”, a precizat același lider sindical. Până vineri, 2 octombrie, sunt așteptate centralizatoarele din fiecare unitate școlară.