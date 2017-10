"Luna lui Verdi", la Teatrul "Oleg Danovski"

6

Requiem

Bine ca ati programat Requiem-ul pe 5 aprilie ! Cine va conduce , oameni buni ? Requiem-ul trebuia pus foarte aproape de Paste , adica ultimul spectacol al lunii si nu primul ! dar ce va pasa voua ? Toate sunt alandala... Luna lui Verdi nu trebuia pusa in aprilie ci in mai. In aprilie trebuiau programate mai mult concerte sau oratorii cu tema religioasa, ca ne apropiem de Paste. Dar ce conteaza pentru voi... Si inca ceva - pun pariu ca spectacolele din 26 si 28 aprilie vor avea sala goala sau se vor anula . Nu v-ati gandit ( din nou !! ) ca va fi minivacanta de 1 Mai - Paste . Cui o sa-i mai arda de mers la spectacole ?