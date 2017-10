Chiar dacă ISJ Constanța a interzis concursurile pe bani

LuminaMATH merge mai departe

Ieri, la porțile Liceului Internațional de Informatică și la Școala Spectrum din Constanța, sute de elevi constănțeni consultau listele cu clasele care le-au fost repartizate, la Concursul Național LuminaMATH.A fost ziua în care s-a desfășurat prima etapă a celei de-a XVI-a ediții a Concursului Național LuminaMATH, organizat în fiecare an de Grupul de instituții de învățământ particular Lumina Instituții de Învățământ. O competiție foarte puternică, în care sunt implicați elevi din toată țara, ca dovadă că ediția de anul acesta a marcat un record, numărul elevilor înregistrați ajungând la 49.700. Pentru prima dată, concursul s-a adresat și elevilor claselor a II-a și a III-a, pe lângă elevii claselor a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a. La Constanța, din păcate, din cauza unei directive date de inspectorul școlar general prof. dr. Răducu Popescu, de a nu se mai desfășura concursuri pe bani în unitățile de învățământ de stat, numărul celor înscriși a fost de doar 408 elevi, care provin de la 25 de școli generale, comparativ cu 2.300, cât au fost anul trecut. Întrebat în legătură cu acest aspect, care privește doar județul Constanța, Salih Katirci, director educațional Lumina Instituții de Învățământ, a declarat că există un protocol încheiat cu Ministerul Educației, dar că „pot apărea probleme pe care încercăm să le rezolvăm cu amabilitate”.Ce cred participanții Andreea Flavia Rus, clasa a V-a la Școala nr. 16, ne-a declarat că acest concurs îi folosește ca o evaluare, „ca să-mi dau seama cât de bine știu matematică”. Colegul ei, Petru Emilian Bilal, a mai participat anul trecut la concurs, când s-a organizat la ei în școală: „Vreau să văd câte cunoștințe am acumulat până acum și ce mai am de făcut în continuare, pentru că îmi doresc să iau numai 10 la matematică”. Daniela Gabriela Mihai ne spunea că, deși îl consideră puțin cam greu, „mă ajută să-mi dovedesc că pot să fac mai mult, chiar dacă greșesc. Data trecută am obținut premiul III”. Mama ei consideră că acest concurs îi motivează să învețe mai mult. „Văd că sunt foarte mulți elevi care par interesați de matematică în mod special. Le-a creat un spirit de competiție benefic!”. Mama unui alt elev, Antonio Mareș, clasa a V-a la Școala gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”, declara: „Încă de la prima ediție l-am adus pe Antonio la acest concurs. Chiar și săptămâna trecută am fost la Brăila, la concursul de acolo, pentru că Inspectoratul Școlar le-a scos de la Constanța și nu înțeleg de ce. Nu e rău pentru copii, chiar dacă plătim pentru ele. Suma e modică și apoi se face cu acordul părintelui, nu e nimeni adus cu forța!”. Discuției noastre s-a alăturat o altă mămică revoltată de același demers sau mai bine zis de interdicția Inspectoratului Școlar Județean Constanța: „Am ajuns să vânăm aceste concursuri de nivel național, pentru că pe noi, părinții, dar și pe copiii noștri acestea ne interesează. După ce dau atâtea teste la clasă, trebuie să știe și ei care este nivelul lor de pregătire și față de alți colegi. Stau și mă întreb ce a rezolvat inspectoratul interzicând concursurile pe bani în școli, atâta timp cât manuale auxiliare tot se vând, chiar și broșuri și culegeri scoase de te miri cine. Acolo nu mai este evaziune, acolo nu mai învârt profesorii banii?”.„Vă rog să-mi primiți copilul la concurs!“ Un alt concurs național de matematică, „Euclid”, este programat în acest final de săptămână la Constanța și va fi găzduit de Complexul educațional „Copilăria”. Roxana Alexandru, director, a declarat pentru „Cuget Liber” că, din cauza numeroaselor solicitări ale părinților, capacitatea instituției a fost mărită de la 119 locuri pentru a putea găzdui 200 de copii înscriși: „Un tătic mi-a propus să aducă o măsuță și un scaun numai să-i primesc copilul. Noi am tot sperat că Inspectoratul Școlar va reveni asupra interdicției care nu este justificabilă, din moment ce părinții declară că ar da oricât numai să le fie primiți copiii. Nu bagă nimeni mâna în buzunarul nimănui. În ciuda presiunilor, noi organizăm în premieră concursul național Euclid”. Același director ne-a declarat că tot la insistențele părinților și la after-school „Universul copilăriei” se va organiza același concurs Euclid. Care costă 20 lei, din care 8 lei rămân instituțiilor gazdă, bani pe care i-ar fi primit și școlile de stat.