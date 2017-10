Lumea văzută prin lentilele adolescenţei

Lumea văzută prin lentilele adolescenței

Ieri seară a avut loc, la Galeriile „Amfora”, vernisajul unei expoziții de fotografie al clubului foto din cadrul Liceului Teoretic „Ovidius” Constanța, coordonat de profesoarele Florina Mertic și Diana Petcu. Expoziția este a doua acțiune organizată de fotoclubul „Ovidius” și prima expoziție colectivă a membrilor ei. Diana Petcu este cunoscută deja publicului constănțean prin faptul că, în urma unor expediții în țări exotice, aduce în fața constănțenilor o parte din impresiile sale sub forma imaginilor luate în cursul călătoriilor. Ea a avut inițiativa, acum mai bine de un an, să organizeze la liceul la care este cadru didactic, un club care să permită elevilor să poată împărtăși cu alții propriul talent. „Noi am înființat clubul de fotografie în februarie 2008. Am observat că în liceul nostru sunt o mulțime de elevi foarte talentați. Au participat și la expoziția mea cu fotografii din Nepal, din martie 2007. S-au oferit să mă ajute, și, când am văzut cât sunt de pasionați și de talentați, am avut ideea să încerc să fac ceva mai de amploare. În 2008 m-am hotărât și am vorbit cu cei din conducerea liceului, iar ei au spus să încercăm, să vedem dacă ține figura. La prima ședință de înființare a clubului s-au prezentat destul de mulți copii. Am hotărât să începem cu o activitate colectivă. Să facem o expoziție colectivă”, a declarat Petcu. Acesta, însă, este al doilea eveniment organizat de fotoclub. Prima activitate a avut loc în mai 2008, la Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța. Atunci au fost realizate trei documentare fotografice cu poze din China, Pakistan și India. „În vara lui 2007 am participat la o expediție în aceste țări. Am plecat de la Beijing, am traversat China până la granița cu Pakistanul, apoi am traversat Pakistanul, am intrat în India și am coborât până în New Delhi. Fotografiile au fost realizate de mine în timpul expediției, dar elevii le-au montat în Power Point și au realizat filmulețele” își amintește Petcu. „Urmează această manifestare, la care muncim, vă dați seama, de aproape un an. În momentul în care au adus pozele am văzut că sunt din domenii diferite și multe sunt foarte reușite. Am zis că trebuie să facem neapărat expoziția, pentru că avem material, dar nu putem fixa deocamdată o temă anume. Pe o singură temă nu puteam merge. Am ales titlul «Lumea Văzută de noi». Ideea a fost tocmai aceasta: impactul lumii asupra noastră. Am făcut selecția pozelor, ceea ce nu a fost greu, pentru că am avut de unde alege. Dacă nu am fi avut de unde alege ne-am fi bătut capul și ne-am mai fi stresat să facem și altele, dar am avut de unde alege”. Expoziția a fost prezentată, în cadrul vernisajului, de prof. Constantin Grigoruță de la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”. Ea rezervă multe surprize vizitatorului, atât prin imaginile propriu zise, cât și prin titlurile surprinzătoare, care îl fac pe privitor să redescopere fotografia. Imaginile sunt așezate după o logică, grupate după temă. Din dreapta spre stânga sălii, prima este „impactul civilizației asupra noastră. După care trecem la lumea animală și natură - lumea animală care te face să-ți schimbi concepția materialistă a lumii” explică Diana Petcu. După aceasta urmează o secție care are ca subiect „transformarea noastră ilustrată în sentimente și trăiri pur și simplu”. Fotoclubul „Ovidius” nu este rezervat doar elevilor liceului omonim. Unii membrii ai săi sunt absolvenți ai liceului, iar una dintre eleve este de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”. Cei care expun în cadrul acestui eveniment sunt: Radu Casiade, Dragoș Bălășoiu, Bogdan Cârmaciu, Maria Ercu, Florina Iancu, Andrei Ispir, Anca Ivan, Raluca Hanu, Teodora Mereuță, Oana Nedelcu, Mădălina Talpău, Maximiliana Tacu, Cristina Vaghin, Lavinia Xenofont, Cristina Zotică și, desigur, prof. Diana Antonia Petcu, care, în urma unor reușite ca acest eveniment, este optimistă în privința viitorului fotoclubului din cadrul Liceului „Ovidius”: „Vor urma și alte proiecte. De exemplu un fotodocumentar cu imagini din Bolivia. Îmi doresc să fac un fotodocumentar și despre România. Am o grămadă de fotografii din țară. Să vedem copiii ce-și doresc. Probabil vor începe să-și dorească expoziții personale, ceea ce ne-ar bucura foarte mult. După această expoziție vom încerca să facem altele axate pe diferite teme, în fiecare an”.