LUMEA MUZICII, ÎN DOLIU. A MURIT UN ARTIST CARE A SCRIS ISTORIE

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cuba Gooding a fost găsit fără suflare în mașina lui parcată pe Woodland Hills, un cartier din nord-estul Californiei, scrie agerpres.ro.Autoritățile încă nu au dezvăluit cauza decesului, deși TMZ asigură că ar fi putut fi cauzată de o supradoză.Gooding s-a evidențiat prin timbrul vocii sale înalte și calde în trupa de soul The Main Ingredient, care a devenit cunoscută în anii 70 datorită șlagărului 'Everybody Plays the Fool'.Deși nu a atins aceeași notorietate ca alături de trupa The Main Ingredient, artistul și-a lansat cariera solo în 1978 cu albumul 'The First Cuba Gooding Album'.Cântărețul era tatăl lui Cuba Gooding Jr., câștigător al premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar în filmul 'Jerry Maguire' (1996) și cunoscut de asemenea din filmul 'Men of Honor' (2000) și pentru participarea sa la serialul 'American Crime Story: The People v. O.J. Simpson'.