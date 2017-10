"Lumea e a mea", un nou premiu

Lumea e a mea/ The World is Mine, lungmetrajul independent regizat Nicolae Constantin Tănase, a câștigat sâmbătă, 7 noiembrie, Cottbus Discovery Award în cadrul celei de-a 25-a ediții a Festivalului Internațional de Film Est - European de la Cottbus (Germania). Premiul, în valoare de 4 000 de euro, este oferit de Synchro Film (Viena) și constă în servicii de post producție pentru un viitor proiect.Acesta este cel de-al patrulea premiu câștigat de Lumea e a mea/ The World is Mine, după Premiul de Debut la Festivalul Internațional de Film Transilvania în cadrul secțiunii Zilele Filmului Românesc, Trofeul ANONIMUL la Festivalul Internațional de Film Independent ANONIMUL 2015 și Mențiunea Specială a Juriului în competiția East of the West a festivalului de la Karlovy Vary.În doar două săptămâni de la lansarea în cinematografele din România, debutul în lungmetraj al lui Nicolae Constantin Tănase, Lumea e a mea/ The World is Mine, a fost văzut de peste 16 000 de spectatori.După o serie de spectacole de gală care au avut loc în București, Constanța, Craiova, Cluj, Brașov, Iași, Piatra Neamț, Câmpina, Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Reșița, Oravița, Deva și Timișoara, filmul rulează în continuare în cinematografele din România. Lumea e a mea/ The World is Mine, un film colorat și amar, viu și strident, despre revolta inutilă a unei generații pentru care notorietatea se măsoară în vizualizări pe Youtube și like-uri pe Facebook, aduce în prim plan povestea Larisei (Ana Maria Guran), o adolescentă ca oricare alta din Constanța. Larisa vrea multe de la viață: bani, valoare, influență, popularitate și respect. Și, fiind îndrăgostită, va face totul pentru a le obține.Regizorul Nicolae Tănase este cunoscut publicului din România pentru scurtmetrajul Blu, cu care a câștigat premii importante la Festivalul Internațional de Film Transilvania, 2012, la Best International Short Film din Portugalia și Premiul „Tânără Speranță” la Gopo.Din distribuție fac parte actorii Ana Maria Guran, Oana Rusu, Ana Vatamanu, Iulia Ciochină, Florin Hrițcu, Dan Rădulescu. Cu excepția Iuliei Ciochină, nominalizată la Premiile Gopo pentru rolul din Drumul Taberei (omnibusul Love Bus), celelalte tinere actrițe sunt non-profesioniste și se află la prima apariție pe marele ecran.