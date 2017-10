Lumea digitală, dincolo de amuzamentele jocurilor

La Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia s-a desfășurat recent Campania „Hour of Code” („Ora de Programare”), sub coordonarea prof. Mariana-Carmen Copilu, elevii acce-sând diverse aplicații fără să fie nevoie de cunoștințe speciale IT, ghidați doar de tutoriale.„Hour of Code” i-a introdus pe elevi în lumea digitală într-un mod nou, care stimulează imaginația, dezvoltă și deschide mintea spre a crea și inova. I-a învățat să privească dincolo de amuzamentul jocurilor, în interiorul calculatoarelor și al aplicațiilor, să viseze și să aplice teoria învățată la școală.„Am avut posibilitatea de a experimenta lucruri noi și am demonstrat încă o dată că învățarea prin joacă este cea mai placută. Elevii noștri au fost entuziasmați de fiecare dată când reușeau să treacă de un nivel al jocului. Ne dorim să revedem aceste reacții”, a declarat prof. Copilu.