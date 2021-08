„Lumea de sub navă”. Studenţii şi elevii militari vor planta puieţi şi vor amenaja spaţii de lectură

Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului Filiala Constanța se numără printre organizațiile care au fost declarate „Câștigători de Fond pentru Constanța” și care sunt finanțate de Lidl România, prin intermediul programului „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”.Cu sprijinul micro-granturilor nerambursabile, echipa asociației va implementa programul de responsabilitate socială „Lumea de sub navă” la sediile a trei instituții de învățământ militar de marină din Constanța.Studenții și elevii militari de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” și Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” vor fi beneficiarii direcți ai proiectului care își propune să consolideze domeniul educației pentru mediu în rândul acestora.Proiectul „Lumea de sub navă” are ca obiectiv principal dezvoltarea abilităților civice ale tinerilor, prin intermediul educației non-formale, amenajării unor spații de lectură și de recreație, precum și prin cel al plantării de puieți, în perioada august-decembrie 2021.La Academia Navală, vor fi plantați 100 de puieți de glădiță, mojdrean și vișin turcesc, specii adaptate în solul dobrogean și recomandate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva.La Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, va fi amenajată o mini-seră cu plante ce vor putea fi folosite la popota instituției de învățământ și la plantarea de răsaduri.La Colegiul Național Militar din Constanța, va fi construit un spațiu de lectură și de socializare în aer liber, pentru care vor fi utilizați europaleți din lemn, aranjați sub formă de băncuțe de gradină și decorați cu flori și arbuști.Lansarea oficială a Proiectului „Lumea de sub navă” a fost organizată marți, 10 august, la Muzeul Național al Marinei Române, unde au fost prezentate direcțiile de implementare a acestuia, în prezența partenerilor de la Forțele Navale Române, Asociația „Camarazii”, Liga Navală Română, Liga Maiștrilor Militari de Marină, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere și de la cele trei instituții de învățământ de marină din Constanța.Fondul pentru un viitor mai bun în Constanța este un program de finanțare ajuns la a II-a ediție, administrat de Federaţia Fundaţiile Comunitare din România - FFCR, finanțat de Lidl Romania și implementat la Constanța de Fundația Comunitară Galați.