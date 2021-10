„Lumea de sub navă”, la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”

Este vorba despre proiectul „Lumea de sub navă”, care are ca obiectiv principal dezvoltarea abilităţilor civice ale tinerilor, prin intermediul educaţiei non-formale și a amenajării unor spaţii de lectură şi de recreaţie, în perioada august - decembrie 2021. La Colegiul Naţional Militar din Constanţa, va fi construit un spaţiu de lectură şi de socializare în aer liber, pentru care vor fi utilizaţi europaleţi din lemn, aranjaţi sub formă de băncuţe de grădină şi decoraţi cu flori şi arbuşti. Astfel, elevii militari vor învăța că schimbarea stă în mâinile lor, că viitorul este mai frumos și mai sigur dacă deciziile lor de astăzi au în vedere efectele de mâine și aleg, în consecință, să acționeze protejând mediul.





Proiectul a debutat săptămâna aceasta la colegiul constănţean, prin prezentarea „Biodiversitatea în Marea Neagră” susținută de lector universitar dr. în biologie Simona Ghiță, activitate ce va fi urmată în viitorul apropiat de sesiuni practice ce vor conduce la realizarea spațiului de recreere și lectură, în aer liber.





Întregul proiect este finanțat cu fonduri nerambursabile puse la dispoziție de Lidl România și obținute de Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului filiala Constanța, prin intermediul programului „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”.





Elevii Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” răspund „prezent” la apelul de implicare civică pentru protejarea mediului lansat de Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului filiala Constanța.