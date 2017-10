Lumea Basmelor - carnaval pentru 100 de copii din centre de plasament

La finalul lunii octombrie, Asociația United Hands România organizează un eveniment special dedicat copiilor din centre de plasament și medii vulnerabile. Distracția, zâmbetele, activitățile recreative și educative vor fi în prim-plan, iar cei mici vor fi ghidați de voluntarii Asociației, parteneri, colaboratori și sponsori. Timp de câteva ore, copiii asistați de supraveghetorii centrelor se vor juca, vor fi implicați în activități (inclusiv confecționare măști) și vor beneficia de masă de prânz, cu sprijinul hotelului IBIS din Constanța. În plus, va există o zona specială pentru face-painting, pentru a-i putea ajută să pună în evidență personajul ales.Evenimentul, conceput sub forma unui carnaval pentru copii, este organizat cu implicarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Sunt invitați în Lumea Basmelor aproximativ 100 de copii din mai multe centre de plasament din județ.Partener special al evenimentului, Lions Club Constanța Balkanica va fi alături de copii, oferindu-le acestora inclusiv cadouri și ajutând la crearea unei experiențe deosebite. Mai mult decât atât, cei de la Lions Club Constanța Balkanica au pregătit și o surpriză specială, tot în beneficiul celor mici. La eveniment și-au anunțat prezența Ruxandra Dima, din partea Hotelului IBIS (care a oferit copiilor masa de prânz și la evenimentul organizat de Asociația United Hands de Paște, tot pentru copiii din centre de plasament) și Ing. Prof. Dr. Elena Gogu, director al liceului tehnologic „Gheorghe Duca“, în calitate de gazdă."Prin prisma unor astfel de evenimente și cu sprijinul mediului de afaceri local, le construim copiilor un mediu prietenos, cald, familial, în care sunt înconjurați de prieteni. Evenimentul Lumea Basmelor este dedicat copiilor aparținând unor fundații private, organizații non-profit și centre de plasament ale DGASPC Constanța pentru a avea o zi în care pot da viață personajelor lor preferate, o zi în care își pot pune imaginația la încercare. Dorim să le dăruim copiilor momente pline de zâmbete și amintiri plăcute pe care le pot împărtăși cu prietenii lor", spune Irina Istrate, Administrator al Asociației United Hands România.Asociația United Hands România organizează an de an evenimente în beneficiul copiilor instituționalizați și aflați în diverse situații nefaste, în special de Ziua Copilului și de Sărbătorile de Paște și de Crăciun. Sunt organizate și alte evenimente, așa cum este carnavalul Lumea Basmelor, programat pe 28 octombrie. Acest eveniment este organizat cu sprijinul Lions Club Constanța Balkanica, Hotel IBIS, Cora Brătianu, sianimage, Euxin Marine Design S.R.L. și Papuc Endes.Având misiunea asumată de a îmbunătăți calitatea vieții pentru cei aflați în suferință sau care se află în diverse situații de risc, Asociația United Hands România sprijină toate persoanele ce au nevoie de ajutor, indiferent de rasă, religie, naționalitate sau poziție socială. United Hands colaborează cu persoane și organizații din toate mediile culturale și etnice, fiind una dintre organizațiile non-guvernamentale ce a reușit să aibă continuitate în proiecte realizate în Constanța și în zona Dobrogea în ultimii 17 ani.