Lucruri neştiute despre Sfânta Cuvioasă Paraschiva

Lucruri neștiute despre Sfânta Cuvioasă Paraschiva

Ştire online publicată Vineri, 14 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Sărbătoarea din 14 octombrie are o însemnătate cu totul aparte pentru români, sute de mii de credincioși venind să se închine la racla celei pe care o știu „mult folositoare“, aflate la Catedrala mitropolitană din Iași. Cei care ajung la „Cuvioasa“ - așa cum o numesc prietenii ei - o roagă pentru soluționarea problemelor de zi cu zi, îi cer alinare pentru necazurile care s-au năpustit asupra lor, sănătate, spor în casă și bucurii. Iar Sfânta îi ascultă pe fiecare în parte și nu întârzie să le vină în ajutor celor ce își pun speranța în puterea ei și o roagă cu credință.Minunile Cuvioasei sunt nenumărate. Multe sunt cunoscute din povestirile celor care le-au primit, dar multe au rămas în taina celor care le-au trăit, scrie ziarullumina.ro.Hainele Sfintei Cuvioase Parascheva se fac după un ritual special, în atelierele Arhiepiscopiei. Croitorii țin post și fac rugăciune înainte de a începe să le lucreze, spun preoții de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei.Veșmintele ocrotitoarei Moldovei sunt schimbate de cinci ori pe an și sunt dăruite de Înalt Prea Sfinția Sa Mitropolitul Moldovei Teofan unor biserici care au hramul Sfintei Parascheva. Ritualul după care sunt schimbate veșmintele este unul sacru, la care participa doar câțiva preoți ai Mitropoliei.Preoții spun că Sfânta Parascheva mai poartă niște veșminte care nu se dau jos niciodată. Acestea au un sigiliu ce are înscris pe el blestemul domnitorului Vasile Lupu și al Mitropolitului Varlaam, care sună astfel: „Blestemat să fie cel care va împrăștia vreodată Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva”.