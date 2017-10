Lucrările primului Forum Est European pentru tineret

În perioada 21-26 mai, în Croația (localitatea Porec) și în Slovenia (localitatea Lipica), s-au desfășurat, sub egida UNESCO, lucrările Primului Forum Est European pentru tineret „Word eritage educatione: Networking for a better common future” la care România a fost reprezentată de Școala cu clasele I-VIII nr. 3 Mangalia. Mai precis, de elevele Anamaria Jianu și Maria Lupuleasa, pregătite și însoțite la forum, de prof. Adriana Mitrea și prof. Cristina Petrache. Elevele au prezentat materiale video și power point cu privire la Rezervația naturală a biosferei Delta Dunării. Participarea României a fost apreciată atât pentru calitatea proiectului prezentat, cât și pentru implicarea activă la dezbaterile propuse de organizatori. Cele două profesoare însoțitoare declarau la întoarcere că una dintre concluziile acestui forum a fost că „moștenirea culturală (în formele sale - materială și spirituală) poate fi o piatră de temelie pentru o dezvoltare durabilă, un vector pentru reconciliere și un catalizator pentru cooperarea regională”.