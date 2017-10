Lucrările la şcolile din Bărăganu şi Deleni bat pasul pe loc

Lucrările la școlile din Bărăganu și Deleni bat pasul pe loc

Din cele 11 unități școlare care au început anul școlar 2007-2008 în spații alocate provizoriu, ca urmare a nefinalizării lucrărilor începute, două aveau termen estimat sfârșitul acestui an. Așa cum era de așteptat, că doar trăim în România, niciuna din noile școli, respectiv de la Bărăganu și Deleni, nu-și va inaugura sediul decât cel mai probabil la începutul semestrului II. Anexa ANIF ține loc de școală În comuna Bărăganu, pentru cei 138 de copii ce învățau în școala cu clasele I-VIII „Emil Gârleanu“, primarul Constantin Bentea ne-a declarat că s-a găsit o soluție mai bună decât cea a mutării lor provizorii în căminul cultural sau în bibliotecă. „Am găsit înțelegere la conducerea Administrației Naționale de Îmbunătățiri Funciare Constanța și ne-a fost dat, pentru 6 luni, sediul sistemului de irigații, respectiv un bloc nefolosit, care oferă condiții propice de studiu. În cămin ar fi fost foarte greu, pentru că nu am fi putut compartimenta de așa manieră încât să amor-tizăm zgomotul dintre clase“. Cât despre încălzire, pseudo-clasele dispun de sobe de teracotă. Luni, 8 octombrie, în comuna Bărăganu, are loc un eveniment foarte important. Se toarnă fundația noii școli finanțate de Ministerul Educației, o investiție ce se ridică la circa 12 miliarde lei. Vor exista aici patru săli de clasă, un laborator de fizică și chimie și un laborator de informatică. Acum 10 ani era și mai rău În clădirea veche de 100 de ani a școlii din comuna Deleni au rămas să învețe 96 de elevi ai Școlii de arte și meserii. Ieri, primărița Anica Dan ne-a anunțat fericită că directorul SAM, Maria Dobrescu, a reușit să obțină un grant în valoare de 294 milioane lei pentru înființarea unei noi secții, și anume de panificație. La ora actuală, cei 96 de elevi ai școlii de meserii, clasele IX-X, se specializează în industrializarea laptelui. Cât privește șansa unei noi școli până la finele acestui an, conform planificării, aceeași primăriță ne făcea cunoscută greutatea cu care s-au obținut banii pentru acest proiect, lucru ce a împins debutul șantierului către sfârșitul lunii iulie. „E mult până ieșim de la fundație. Probabil la sfârșitul lunii februarie 2008, cei 70 de copii pe care-i transportăm acum 10 km, la Petroșani, în două schimburi, vor putea să intre în clase noi“. Dacă ținem cont de faptul că acum aproape 10 ani 165 de copii mergeau pe jos până la Adamclisi, poate constitui o consolare doar pentru viitoarea generație a… viitoarei școli. Și revenim, iar și iar, la vrăjelile din declarațiile ministrului Educației, care promite construirea de unități de învățământ ca și cum n-ar cunoaște cât de greu se accesează fondurile pentru proiecte de acest gen. Nu de puține ori am constatat, la fața locului, că unele lucrări au fost prognozate pentru anumite termene, dar firma care a câștigat licitația de construire nu se apucă de lucrare până nu vede măcar o parte din bani, dacă nu chiar pe toți. Doar bieții copii pot spune cât de greu le este să facă mereu naveta, pe frig și ploaie, cu ochii pe clădirea care poate nu va deveni școală până n-ajung ei la munca pe câmp.Din cele 11 unități școlare care au început anul școlar 2007-2008 în spații alocate provizoriu, ca urmare a nefinalizării lucrărilor începute, două aveau termen estimat sfârșitul acestui an. Așa cum era de așteptat, că doar trăim în România, niciuna din noile școli, respectiv de la Bărăganu și Deleni, nu-și va inaugura sediul decât cel mai probabil la începutul semestrului II. Anexa ANIF ține loc de școală În comuna Bărăganu, pentru cei 138 de copii ce învățau în școala cu clasele I-VIII „Emil Gârleanu“, primarul Constantin Bentea ne-a declarat că s-a găsit o soluție mai bună decât cea a mutării lor provizorii în căminul cultural sau în bibliotecă. „Am găsit înțelegere la conducerea Administrației Naționale de Îmbunătățiri Funciare Constanța și ne-a fost dat, pentru 6 luni, sediul sistemului de irigații, respectiv un bloc nefolosit, care oferă condiții propice de studiu. În cămin ar fi fost foarte greu, pentru că nu am fi putut compartimenta de așa manieră încât să amor-tizăm zgomotul dintre clase“. Cât despre încălzire, pseudo-clasele dispun de sobe de teracotă. Luni, 8 octombrie, în comuna Bărăganu, are loc un eveniment foarte important. Se toarnă fundația noii școli finanțate de Ministerul Educației, o investiție ce se ridică la circa 12 miliarde lei. Vor exista aici patru săli de clasă, un laborator de fizică și chimie și un laborator de informatică. Acum 10 ani era și mai rău În clădirea veche de 100 de ani a școlii din comuna Deleni au rămas să învețe 96 de elevi ai Școlii de arte și meserii. Ieri, primărița Anica Dan ne-a anunțat fericită că directorul SAM, Maria Dobrescu, a reușit să obțină un grant în valoare de 294 milioane lei pentru înființarea unei noi secții, și anume de panificație. La ora actuală, cei 96 de elevi ai școlii de meserii, clasele IX-X, se specializează în industrializarea laptelui. Cât privește șansa unei noi școli până la finele acestui an, conform planificării, aceeași primăriță ne făcea cunoscută greutatea cu care s-au obținut banii pentru acest proiect, lucru ce a împins debutul șantierului către sfârșitul lunii iulie. „E mult până ieșim de la fundație. Probabil la sfârșitul lunii februarie 2008, cei 70 de copii pe care-i transportăm acum 10 km, la Petroșani, în două schimburi, vor putea să intre în clase noi“. Dacă ținem cont de faptul că acum aproape 10 ani 165 de copii mergeau pe jos până la Adamclisi, poate constitui o consolare doar pentru viitoarea generație a… viitoarei școli. Și revenim, iar și iar, la vrăjelile din declarațiile ministrului Educației, care promite construirea de unități de învățământ ca și cum n-ar cunoaște cât de greu se accesează fondurile pentru proiecte de acest gen. Nu de puține ori am constatat, la fața locului, că unele lucrări au fost prognozate pentru anumite termene, dar firma care a câștigat licitația de construire nu se apucă de lucrare până nu vede măcar o parte din bani, dacă nu chiar pe toți. Doar bieții copii pot spune cât de greu le este să facă mereu naveta, pe frig și ploaie, cu ochii pe clădirea care poate nu va deveni școală până n-ajung ei la munca pe câmp.