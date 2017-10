Lovitură sub centură dată universităţilor de stat

Lovitură sub centură dată universităților de stat

Începând cu acest an universitar, conform Legii Educației Naționale nr. 1 din 2011 „un program de studii universitare funcționează legal dacă este autorizat provizoriu sau acreditat și funcționează în condițiile stabilite prin actul de autorizare, respectiv de acreditare” (art.138, alin 2).Ceea ce înseamnă că o facultate nu are voie să școlarizeze în afara cifrei aprobate de ARACIS, în urma vizitei efectuate de aceasta la momentul verificărilor la fața locului. Dacă până anul acesta se mai putea jongla cu locurile de la o specializare la alta, de data aceasta orice depășire poate duce la nerecunoașterea studiilor beneficiarilor, precum și la o amendă pentru organizatori.Ieri, la întâlnirea cu staff-ul Universității „Ovidius”, prorectorul pentru probleme de învățământ prof. univ. dr. Marian Cojoc își exprima indignarea vizavi de această constrângere. „Veți constata că vor pica elevi cu note mari la dosar”. Fapt ce va conduce, evident, la îngroșarea rândurilor studenților de la universitățile private. Lucru reflectat și în echilibrul existent între numărul de locuri cu taxă și cel fără taxă. Cu excepția Facultății de Științe Econo-mice, care oferă doar 100 de locuri cu taxă și 1.200 fără taxă. În rest, spre exemplu, la Facultatea de Litere sunt oferite 137 locuri fără taxă și 483 cu taxă, Facultatea de Medicină – 135 fără taxă și 225 cu taxă, Facultatea de Construcții – 106 fără taxă, 199 cu taxă. Sunt și facultăți care oferă mai multe locuri fără taxă decât cele pe bani, cum este cazul Facultății de Fizică, chimie, electronică și tehnologia petrolului sau Facultatea de Medicină dentară ori cea de Arte.Pentru anul universitar 2011-2012, Ministerul Educației a aprobat o cifră de școlarizare de 4.496 la studiile pentru licență, din care 1.392 sunt fără taxă, 18 sunt rezervate etnicilor rromi, patru pentru cetățeni din Republica Moldova. Conform declarației prof. univ. dr. Victor Ciupină, taxele nu vor cunoaște o modificare surprinzătoare, cea mai mică taxă fiind de 1.800 lei, iar cea mai mare fiind la stomatologie de 5.500 lei.Deocamdată, nu se cunosc locurile la studiile masterale și doctorale, întrucât ele vor fi stabilite în urma finalizării clasificării și ierarhizării pe domenii a facultăților. „Funcție de poziția ocupată în aceste clasamente vom cunoaște și vom anunța locurile disponibile”, a declarat rectorul Ciupină.În curând, vom afla pe ce locuri se situează universitățile constănțene, într-o clasificare ce va avea trei categorii: a) universități de cercetare avansată și educație b) universități de cercetare și educație și c) universități de educație. Înscrierile pentru studii de licență vor demara în perioada 9-19 iulie, iar în perioada 20-28 iulie se vor desfășura probele de concurs. Cea de-a doua sesiune de examinare va debuta pe 5 septembrie cu depunerea dosarelor, probele desfășurându-se în intervalul 12-15 septembrie.Până atunci, însă, studenții sunt implicați în ample campanii de promovare a ofertei Univer-sității „Ovidius”, zilele acestea informațiile ajungând și la Tulcea, Brăila și Galați.