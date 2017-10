Lovitură de teatru la ISJ Constanţa: "Nu există niciun candidat"

Lovitură de teatru la ISJ Constanța: "Nu există niciun candidat"

Ieri, la ora 16,30, a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului de inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ce urmează să aibă loc luna viitoare la Ministerul Educației NaționaleAșa cum am anunțat în ziarul de ieri, prof. Irinela Nicolae, prof. Anca Dra-gomir și prof. Daniela Blaga sunt cele trei candidate care au depus dosarul la biroul resurse umane din str. Mihai Eminescu, dar după cum ne-a fost comunicat, niciunul dintre cele trei dosare nu a corespuns metodologiei legale privind conținutul dosarului făcute publice pe data de 9 februarie.„E făcut cu direcție!“Tuturor celor trei candidate li s-a adus la cunoștință că nu au avut adeverința medicală tip agreată atât de Ministerul Educației Naționale, cât și de Ministerul Muncii.Și dacă prof. Anca Dragomir s-a recunoscut „învinsă” dintr-o neglijență personală, la fel ca și prof. Irinela Nicolae, care ne-a declarat că și-a făcut dosarul în grabă, fiind ocupată cu Evaluarea Națională și celelalte responsabilități pe care le presupune actuala funcție de inspector școlar general adjunct, nu același lucru l-a afirmat și prof. Daniela Blaga. Profund dezamăgită de situația creată, fostul director adjunct alLiceului Teoretic „Traian”, dar și fost inspector resurse umane în mandatul in-spectorului general Marian Sârbu, a declarat pentru „Cuget Liber” că a căutat peste tot acea adeverință tip, dar nu a găsit-o.„Mă deranjează extraordinar situația, pentru că am muncit să fac un dosar foarte riguros, pentru că știu metodologie și legislație. Am căutat peste tot, dar nu am găsit acea adeverință. De ce nu a postat Inspectoratul Școlar pe site-ul oficial acest model de adeverință format A3? Eu consider că toate s-au întâmplat cu o direcție”, a mai afirmat prof. Blaga.„Nu te prezinți cu o adeverință gen scutirea elevilor“Dosarele candidatelor la funcția de „general” au fost evaluate de prof. Alina Diana Codreanu, inspector școlar resurse umane, care ne-a declarat că înaintea acestei etape, la momentul apariției metodologiei s-a documentat cu foarte mare atenție ce trebuie să conțină dosarele. „Este inadmisibil să te prezinți la un concurs de o asemenea importanță cu o adeverință eliberată de medicul de familie pe formatul pe care primesc elevii scutire medicală pentru a-și motiva absențele. În aceste condiții, vom transmite la Ministerul Educației faptul că la Constanța nu există candidat pentru concursul de luna viitoare”, a mai declarat prof. Codreanu.De la biroul de presă al Ministerului Educației Naționale am aflat că nu s-a luat în calcul o asemenea situație, a lipsei oricărui candidat, așa încât se va căuta o soluție.Până la închiderea ediției, nu am reușit să aflăm care sunt intențiile actualului inspector general prof. Răducu Popescu, în cazul în care Ministerul Educației îi va solicita să rămână în continuare pe post. La bursa zvonurilor se dau două variante: ori Ministerul Educației Naționale va numi un nou inspector general, dar aici depinde foarte mult de situația politică de la momentul concursului, fie rămâne în funcție prof. Răducu Popescu până la 1 septembrie, după care i se va prelungi mandatul. Că dacă tot n-a fost să fie concurs, măcar unul de împrejurări să existe.