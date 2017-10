Louis Armstrong, celebrat la American Corner

Ştire online publicată Vineri, 21 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi la ora 12, la American Corner Constanța, are loc o manifestare dedicată legendarului cântăreț de jazz Louis Armstrong. Evenimentul va fi moderat de conf. univ. dr. Ana - Maria Munteanu, fiind invitați studenți ai Facultății de Litere, specializarea Jurnalism, din cadrul Universității „Ovidius”. Participanții vor dezbate viața și cariera de succes a celebrului artist și vor putea urmări episodul „Swing: The Velocity of Celebration”, din renumitul film „Jazz” avându-l ca producător pe Ken Burns. La finalul evenimentului, cei prezenți vor primi materiale informative despre cultura și civilizația Statelor Unite ale Americii.