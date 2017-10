„Lord of the Dance“, show-ul irlandez genial, la Constanţa

„Lord of the Dance“, show-ul irlandez genial, la Constanța

„Lord of the Dance”, Michael Flatley, împreună cu echipa sa, s-au hotărât să-și înceapă turneul de prezentare al noului spectacol din România. După ce premiera absolută se va consuma la Cluj, pe 9 octombrie, ajungând apoi la București, pe 13 octombrie, irlandezii și al lor dans popular vor veni și la Constanța, pe 14 octombrie.În noul spectacol, Michael Flatley, cel de numele căruia este strâns legat acest brand, „a construit un scenariu nou bazat pe eterna luptă dintre bine și rău, cu o coregrafie fabuloasă”, ne spun organizatorii evenimentului din România, Project events. Și numărul dansatorilor a suferit o modificare în noua viziune. Dacă anii trecuți urcau pe scenă 45 de dansatori, anul acesta vor fi 60 de irlandezi prinși în step. Din acest motiv, scenele tradiționale n-au mai fost încăpătoare, anul acesta, în turneul din România, spectacolele ținându-se preponderent în săli polivalente. Și la Constanța, spectacolul „Lord of the Dance” se va ține la Sala Sporturilor.Cel mai rapid dansator de step și în… ring Michael Flatley, creatorul și coregraful acestui spectacol deține și titlul de „Cel mai rapid dansator de step”, el atingând recordul de 35 de pași de step pe secundă, pentru care a și primit din partea Guiness Book premiul „Cele mai rapide picioare din lume”. Repede după asta a urmat titlul „Cel mai bine plătit dansator”. Pe lângă faptul că este dansator, coregraf, regizor, producător, scriitor, flautist, prezentator TV, Michael Flatley este și campion la…box! În 1975, a câștigat The Chicago Golden Gloves Championship! Geniu de necontestat, a cucerit lumea cu magia dansului său, pe care o împărtășește prin show-urile create și produse de el: „Lord Of The Dance”, „Riverdance”, „Feet Of Flames” și „Celtic Tiger”.Biletele la spectacol au prețuri în funcție de locul în sală - 100 lei, 150 lei, 200 lei, 250 lei și 300 lei și pot fi cumpărate, în Constanța, de la Casa de Cultură.