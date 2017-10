"Lord of the Dance" - "Gangerous Games", o experienţă unică

"Lord of the Dance" - "Gangerous Games", o experiență unică

Spectacolul produs de Michael Flatley - „Lord of the Dance” revine în România în această toamnă, cu noul său show „Gangerous Games”, primul spectacol urmând a avea loc pe 5 octombrie, la Sala Spor-turilor din Constanța, după care vor urma trei reprezentații, în Bucu-rești, Cluj și Timișoara.„Dangerous Games” este cel mai recent spectacol „Lord of the Dance”, creatorul său, Michael Flatley, venind cu o abordare pe cât de nouă, pe atât de neașteptată. Ceea ce până nu demult ținea doar de domeniul filmelor SF, astăzi face parte integrantă din spectacolul irlandezilor: grandiosului spectacol i-au fost adăugate și proiecții holo-grafice 3D, un sistem ce combină iluziile optice cu tehnologiile de ultim moment, pentru a crea iluzii optice tridimensionale, oferind spectatorilor o experiență unică, de neuitat.Biletele au fost puse în vânzare și la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, prețul aces tora fiind cuprins între 300 lei, 250 lei, 200 lei, 150 lei și 100 lei.