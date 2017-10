Locaş de cult în stil romanic: Biserica „Sf. Anton“

Locaș de cult în stil romanic: Biserica „Sf. Anton“

Biserica Catolică purtând hramul Sf. Anton a fost construită pe locul unei biserici de aceeași confesiune, în perioada 1935 – 1937. Aflăm, din volumul „Constanța 1878 – 1928. Spectacolul modernității târzii” (editura Arcade, 2006), semnat de dr. Doina Păuleanu, că arhitectul bucureștean Romano de Simon s-a inspirat din construcțiile religioase ale Italiei de Nord, abordând la Constanța aspectul masiv al stilului romanic. „Edificiul are monumentalitate, într-o cadență clară a volumelor dominate de suprafața înzidită. Efectul este întărit de culoarea cărămidei aparente, de aco-perișurile în șarpantă și de turnul înalt străpuns în partea superioară de ferestre bifore” (p. 264). La inițiativa lui Riga George, casier al companiei engleze Danube and Black Sea Railway Co. Limited, cea care a construit linia ferată Cernavodă – Constanța și portul din secolul al XX-lea, a fost înălțată, în 1872, prima capelă. În perioada 1885 – 1886, prin eforturile lui Anton Licen, consulul Austro – Ungariei la Constanța și ale autorităților românești, a fost construită o mică biserică, cu turn înalt și ascuțit pe centrul laturii vestice. În 1898, Primăria autorizează construcția prin care August Kuefke putea construi o casă parohială în curtea bisericii, al cărei plan este făcut, probabil, de un practicant aprobat de șeful Serviciului tehnic al Primăriei, A. Păunescu. În locașul de cult are loc la 5/18 august un Te Deum organizat de consulatul austro-ungar din Dobrogea, ocazionat de ziua de naștere a Majestății Sale Regale și Imperiale Franz Iosif I. De asemenea, pe 7/20 august, aici are loc un recviem prin care era comemorată trecerea în neființă a regelui Umberto I.