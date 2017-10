Liviu Epuraş transformă istoria în artă, într-o expoziţie găzduită de Muzeul de Artă

Liviu Epuraș transformă istoria în artă, într-o expoziție găzduită de Muzeul de Artă

Muzeul de Artă Constanța găzduiește, în această perioadă, expoziția de obiecte, instalație și pictură semnată de tânărul constănțean Liviu Epuraș, doctorand la Universitatea Națională de Arte București, secția Artă Murală (clasa prof. univ. dr. Ioan Stendl). Expoziția are ca punct de pornire istoria României, în special a ținutului dobrogean, reconstituită prin elemente arheologice. „Pentru oricine a avut șansa să locuiască în ținutul pontic, istoria e o parte a devenirii sale. Liviu Epuraș a mers mai departe pe drumul însușirii istoriei și a arheologiei, ca o modalitate de a exista”, a spus dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă. Trimiterile istorice ale artistului nu arată doar pasiunea pentru istorie, ci și nevoia de a o plasa în fuziune cu arta, dându-i, astfel, o dimensiune interesantă. „Trimiterile sale către zonele clasice, neoclasice, nu sunt întâmplătoare. Avem o serie întreagă de obiecte, unele dintre ele artefacte, care de-monstrează virtuozitate și care sunt fie în stare de plutire, fie sub forma unei amintiri depuse pe fundul mării. Puternicele conotații simbolice ale tuturor elementelor pe care le prezintă demonstrează o parte a profunzimii și a deschiderii sale. Expoziția demonstrează parcursul său sufletesc, o stare de maturitate, de echilibru, pe care tânărul știe să ne-o transmită ca pe o emoție”, a precizat dr. Doina Păuleanu. Vernisajul expoziției a fost marcat și printr-un moment muzical, susținut de Eugen Costel Dăduică, membru în trupa constănțeană de flamenco Tequila. Liviu Epuraș a absolvit Liceul de Artă Constanța, la clasa prof. Daniela Țurcanu Caruțiu. A urmat Universitatea Națională de Arte din București, masteratul la aceeași instituție, în prezent fiind doctorand, sub coordonarea prof. Ioan Stendl. A participat la numeroase expoziții de grup, în țară și în străinătate, iar în 1997 a obținut premiul III la Concursul Național de Pictură „Alexandru Ciucurencu”. De asemenea, în 1997 a primit mențiune la Olimpiada Liceelor de Arte Plastice, Faza Națională, Galați, în 1994 a fost distins cu Premiul II la Concursul Național de Pictură „Alexandru Ciucurencu”, iar în 1999 a participat la Olimpiada Liceelor de Arte Plastice, Faza Națională de la Craiova. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici București, secția pictură. Expoziția va fi deschisă publicului până pe 1 noiembrie.