Litoralul, capitala distracţiei de 1 Mai

Concerte, parada mașinilor de epocă, festivaluri și cluburi

Litoralul, capitala distracției de 1 Mai

Tinerii din toate colțurile țării vor sosi pe litoral să-și petreacă minivacanța de 1 Mai. Cluburile din stațiunea Mamaia, dar și cele din Vama Veche, s-au pregătit cu invitați speciali. DJ din străinătate, concerte susținute de trupele și cântăreții noștri care sunt pe val, show-uri care mai de care, se anunță în aceste zile.DJ din lumea-ntreagă, pe litoralÎn stațiunea Mamaia, pe 1 Mai, în Club Bellagio, va avea loc concertul Antoniei și al lui Alex Velea. Sâmbătă, 2 mai, cântă suedezul Mohombi. Și Loredana va încinge atmosfera, astăzi seară, cu Banda Agurida, în clubul Le GaGa din Mamaia Nord. Sâmbătă în aceeași locație va cânta Taraful din Clejani.Cea de-a doua ediție a evenimentului „Înregistrat în România” va fi găzduită de Club Goblin din Vama Veche. Astăzi seară, pe scena din Goblin vor urca cei de la SubCarpați, Keri & Serafim. Aceștia vor întreține atmosfera. Cei de la Șuie Paparude și Vița de Vie vor concerta de 2 mai.O altă atracție din Vama Veche va fi și Festivalul „Fish Eye” - festival de artă și pescuit, aflat la prima ediție. Prima ediție a festivalului „Fish Eye”, se va desfășura pe plaja din Vamă, iar intrarea este liberă. Les Elephantes Bizarres, ROA ,DJ K-Lu, We Singing Colours și Toulouse Lautrec vor putea fi urmăriți astăzi, în prima seară a petrecerii. Pe 2 mai, vor urca pe scenă Byron, Ok Corral, Robin & The Backstabbers Alternosfera și Golan.Muzică electronicăÎn zona Crazy Beach - Mamaia de Nord, peste 30 de DJ români și străini se vor întrece în cadrul celei de-a 17-a ediție a festivalului de muzică electronică Sunwaves. Timp de trei nopți, petrecăreții nu vor avea vreme de somn. Craig Richards, Marco Carolla sau Carl Cocs sunt doar câțiva dintre DJ renumiți, invitați în capitala distracției. Complexul Enigma din stațiunea Mamaia va găzdui Festivalul The Mission, în seara aceasta. Artistul american așteptat de toți petrecăreții este Skrillex. Vor mixa și Julietta, Ezikiel Callipari, Felipe Valenzuela, Luciano, Cesar Merveille, Ernes-to și Ferreyra.Distracție cu cai putereÎn perioada 1 - 3 mai, în Portul Turistic Man-galia, iubitorii mașinilor tunate sunt așteptați să participe la 1 Mai Tuning Fest. Concursuri de Car Audio, Tuning Auto & Moto, Drift, demonstrații cu piloți profesioniști sunt surprizele oferite de către organizatori în cadrul celui mai așteptat eveniment al anului.Și la Constanța va avea loc o paradă a mașinilor de epocă. Constănțenii, dar și turiștii, vor putea admira automobilele de epocă, mașinile tunate, autobuzele supraetajate, motocicletele, mașinile de raliu, dar și alte vehicule atractive. Parada Litoralului va marca deschiderea sezonului estival. Organizatorii evenimentului, Asociația Litoral - Delta Dunării au anunțat participarea a numeroase vedete, printre care și Horia Tecău, jucătorul constănțean de tenis. Pasionații de automobile vor putea urmări parada, pe data de 1 Mai, în intervalul 16 - 19, pe următorul traseu: plecarea se va face din dreptul Telegondolei Perla - Mamaia - club Bellaggio oprirea - Mamaia Butoaie - retur - Hotel Oxford Constanța - bd. Al. Lăpușneanu, zona Dacia - bd. Tomis - Primăria Constanța, oprire - str. Traian - str. Termele Romane - bd. Eli-sabeta - Portul Tomis, oprire - retur din Portul Tomis - Poarta 1 - bd. Tomis - str. Mir-cea cel Bătrân - bd. Mamaia - Telegondolă Perla, final.